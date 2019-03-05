«Комический» триумф Путина. Что ожидает Украину в случае победы Зеленского?

Российский президент покажет зубы, и всем украинцам станет куда хуже, чем сегодня. Но некоторые будут особенно несчастными.

Очевидно, что все украинцы проигрывают, если очень неопытный и политически безграмотный комик возьмет на себя ответственность управления страной. Экономика зайдет в тупик, коррупция расцветет, российский президент Владимир Путин покажет зубы, и всем украинцам станет куда хуже, чем сегодня, пишет на страницах «Atlantic Council» профессор политологии Ратгерского университета США Александр Мотыль, перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

Но кому будет еще хуже, чем всем в целом?

По иронии, именно сторонникам Зеленского среди молодежи на юго-востоке. И все благодаря Путину.

Прогнозы – это всегда рискованное дело, но мы можем вполне безопасно прогнозировать, что Путин будет рассматривать избрание Зеленского как золотой шанс разобраться с тем, во что он втянул Россию в оккупированном Донбассе.

Путин – не Эйнштейн, и будучи у власти два десятилетия, он немного усвоил, как достичь своего, особенно за счет слабых лидеров, ничего не смыслят международных отношениях. Рассмотрите следующий, наиболее вероятный сценарий. (Ставлю на то, что российские службы безопасности уже взяли в разработку.)

Итак, Зеленский побеждает. Путин начинает испытывать серию относительно небольших провокаций: возможно, полную блокаду Керченского пролива или «террористическую» атаку против Русской православной церкви в Харькове или Одессе, или усиление бомбардировок российскими оккупационными силами по линии оккупированного Донбасса.

Ни одно из этих действий не будет представлено как агрессивное. Скорее наоборот, Путин станет заявлять, что в каждой из них привели враждебные действия украинских «фашистов», и Россия не имела выбора, кроме как нанести ответный удар. Потенциальная угроза будет очевидной – что Россию могли заставить усилить свою военную оборону против вооруженных братьев и фактически начать полномасштабную атаку.

Понятное дело, что Путин достаточно умен, чтобы понимать, что такие плети должны идти рядом с какими-то пряниками. Его министр иностранных дел Сергей Лавров сообщит Киеву, что Россия всегда готова сесть за стол переговоров. В конце концов, Москва не терпит насилия. Согласится ли новый многоуважаемый президент Украины привлечь к этому разговору сепаратистов? В конце концов, было бы желание, а способ найдется – каждый же хочет мира, особенно две братские нации.

Не фашисты ли в Киеве искусственно их разделили? Не пришло ли время русским и малороссам – простите, украинцам – разрешить свои противоречия раз и навсегда? Если сепаратистские объединения будут возвращены в украинское лоно, Россия с удовольствием поможет с их реконструкцией.

В конце концов, кому нужны прямые иностранные инвестиции Запада? Кому нужен Международный валютный фонд? И разве не более разумно украинским дорогам идти в Москву, чем в Париж? Просто задумайтесь, господин президент, Украина объединена и мир с Россией наступил. Вы можете даже получить Нобелевскую премию.

Перед Зеленским встанет выбор между войной и капитуляцией. И выбор этот будет лежать исключительно и неизбежно на нем, только на нем одном, так как ни один другой президент не станет столь податливым для Кремля.

Путин знает, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко – ни из неграмотных, ни из неопытных, ни из наивных, как Зеленский. Провоцировать и кусать их было бы значительно, значительно сложнее и куда более рискованно. Но Зеленского? Почему бы не испытать комика и увидеть, из чего он сделан?

Как бы отреагировал украинский Главнокомик? Скорее всего, он будет медлить, терпеливо надеясь выиграть время в попытке выяснить, что на кону. И времени будет мало. Условия на юго-западе все ухудшаться: блокада приведет к нехватке пищи в Мариуполе и Бердянске, больше бомб будут сбрасывать на православные церкви, больше солдат и гражданских будут гибнуть на фронте.

Россияне мобилизуются на защиту их святой церкви, украинцы тоже мобилизуются, генералы и стражи порядка будут требовать ответа на российские провокации. По мере того, как Москва будет усиливать давление, Зеленский должен будет быть решительным и действовать жестко, чтобы сохранить определенный уровень доверия дома. Но, скорее всего, он или потерпит крах, или все выйдет из-под контроля, или и то, и другое.

Насилие внутри страны за подстрекательство сепаратистских «зеленых человечков», которые будут проникать через границу, будет нарастать. В то время как украинский президент безнадежно будет искать какое-то решение, чтобы взять под контроль хаос, вызванный его некомпетентностью, Путин объявит Украину государством, потерпевшим крах, которое необходимо спасать от ее «фашистов» и нерешительных лидеров.

Усеченная с юго-востока Украина, вероятно, переживет этот военный пожар. И это выйдет боком для избирателей Зеленского на юго-востоке, которые с тех пор будут жить в опустошенной войной и забытой Богом провинции Российской Федерации. Молодые убегут. Старые останутся, обреченные на страдания. Юго-восток Украины начнет напоминать сепаратистские образования в Луганске и Донецке.

Эти несчастные люди по крайней мере останутся в живых. А тысячи павших на войне – все молодые, многие из которых приложили руку к избранию Зеленского – они не смогут пересмотреть свой выбор.

Александр Мотыль, «Atlantic Council»