Переустройство России требует качественно иных политических сил. Возможны ли новые эсеры?

Наиболее разумной программой переустройства России за последние сто лет обладал только партия эсеров – широкое демократическое, антибюрократическое, антиолигархическое, антимперское движение.

Варлам Шаламов писал: «Эсеровская партия – партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли. – и террористы, и пропагандисты – это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции… Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей». О необходимости появления в России новой эсеровской партии, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook

Эсеры в 1917 году были самой популярной партией в России (а украинские эсеры – в Украине) и получили большинство в Учредительном собрании. Возможно, если бы история дала им шанс реализовать свой демократический проект, Россия стала бы восточной Норвегией, а не северной Нигерией, как сейчас.

Это не фигура речи. Эсеры были близки к скандинавским социал-демократам, которым еще предстояло обеспечить процветание своих стран.

Возможны ли новые эсеры?Варлам Шаламов писал: "Эсеровская партия – партия трагической судьбы. Люди, которые за нее… Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 4 березня 2019 р.

Эсеры, в отличие от кадетов и большевиков, не стремились сохранить империю (ни в едино-неделимой, ни в коммунистической обертке). Они поддерживали самоопределение не только Украины или Грузии, но и, например, Башкирии, с национальным движением которой вступили в союз (а Колчак потом оттолкнул башкир к большевикам).

Важнейшим требованием эсеров была земельная реформа в интересах крестьян. Сейчас место пахотной земли, как главного национального достояния, заняли недра.

Большая часть природных богатств страны де-факто оказалась в распоряжении бюрократической и бизнес-олигархии, а граждане стали подобием безземельных крестьян, отчужденных от богатств земли, на которой живут. Хотя, например, в той же Норвегии или на Аляске эксплуатация природных ресурсов ведется в интересах всего общества.

Сейчас нужны новые эсеры, то есть широкое демократическое, антибюрократическое, антиолигархическое, антимперское движение в интересах непривилегированного большинства.

Игорь Эйдман, Facebook