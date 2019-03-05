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Взгляд

Переустройство России требует качественно иных политических сил. Возможны ли новые эсеры?

Игорь Эйдман, Facebook
05 марта 2019

Наиболее разумной программой переустройства России за последние сто лет обладал только партия эсеров – широкое демократическое, антибюрократическое, антиолигархическое, антимперское движение.

Варлам Шаламов писал: «Эсеровская партия – партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли. – и террористы, и пропагандисты – это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции… Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей». О необходимости появления в России новой эсеровской партии, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook

Эсеры в 1917 году были самой популярной партией в России (а украинские эсеры – в Украине) и получили большинство в Учредительном собрании. Возможно, если бы история дала им шанс реализовать свой демократический проект, Россия стала бы восточной Норвегией, а не северной Нигерией, как сейчас.

Это не фигура речи. Эсеры были близки к скандинавским социал-демократам, которым еще предстояло обеспечить процветание своих стран.

Возможны ли новые эсеры?Варлам Шаламов писал: "Эсеровская партия – партия трагической судьбы. Люди, которые за нее…

Опубліковано Игорем Эйдманом Понеділок, 4 березня 2019 р.

Эсеры, в отличие от кадетов и большевиков, не стремились сохранить империю (ни в едино-неделимой, ни в коммунистической обертке). Они поддерживали самоопределение не только Украины или Грузии, но и, например, Башкирии, с национальным движением которой вступили в союз (а Колчак потом оттолкнул башкир к большевикам).

Важнейшим требованием эсеров была земельная реформа в интересах крестьян. Сейчас место пахотной земли, как главного национального достояния, заняли недра.

Большая часть природных богатств страны де-факто оказалась в распоряжении бюрократической и бизнес-олигархии, а граждане стали подобием безземельных крестьян, отчужденных от богатств земли, на которой живут. Хотя, например, в той же Норвегии или на Аляске эксплуатация природных ресурсов ведется в интересах всего общества.

Сейчас нужны новые эсеры, то есть широкое демократическое, антибюрократическое, антиолигархическое, антимперское движение в интересах непривилегированного большинства.

Игорь Эйдман, Facebook

Tags: демократия, Игорь Эйдман, история, Россия

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