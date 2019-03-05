В Конгрессе США потребовали раскрытия документов по переговорам Трампа и Путина

Председатели комитетов Конгресса США в письме сообщили о намерении проверить заявления СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали переговоров с Путиным.

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома обеспечения полного доступа к документам по переговорам президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет газета «The Washington Times», передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что письмо с соответствующим требованием прислали председатели комитетов по разведке и надзору (Адам Шифф), международным делам (Эллиот Энгель) и правительственной реформе (Эллайджей Каммингс).

«Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере нацбезопасности, контрразведки и международной политики, особенно в контексте продолжающихся активных попыток РФ нанести негативное влияние на американские выборы», – говорится в письме конгрессменов.

Напомним, газета «The Washington Post», ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников, сообщила, что Трамп якобы скрывает детали своих переговорв с Путиным. В частности встречи в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, даже в секретных документах нет подробной информации о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года.

«Интерфакс-Украина»