Появились новые доказательства причастности Ролдугина к отмыванию денег Путина

На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме «Тройка-прачечная».

Российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег «Тройка-прачечная», созданной при участии крупного инвестиционного банка «Тройка Диалог», сообщили в понедельник, 4 марта, журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), в распоряжении которых оказались соответствующие банковские документы, пишет «Deutsche Welle».

По данным OCCRP, схема «Тройка-прачечная» позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей.

В середине 2000-х годов банк «Тройка Диалог», возглавляемый бизнесменом Рубеном Варданяном, создал сеть из 76 подставных офшорных компаний, имевших счета в банках на территории ЕС, в частности в литовских банках Snoras и Ukio, пишут расследователи.

Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. По информации немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», участвовавшей в расследовании OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании или нелегальном выводе средств из России.

На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.

Предположительно «Тройка-прачечная» также использовалась для отмывания денег, судьбу которых расследовал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

В доказательство журналисты приводят тот факт, что 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда «Hermitage Capital».

В числе прочего журналисты установили, что одним из получателей средств со счетов подставных фирм была благотворительная организация британского принца Чарльза. Однако бюро наследника британского престола ответило на запрос газеты «The Guardian», что «благотворительная организация принца Уэльского принимает все решения о сборе средств на ее деятельность независимо от самого принца».

Еще одна видная общественная фигура, связанная с махинациями «Тройки-прачечной», – известный музыкант Сергей Ролдугин. Журналисты OCCRP утверждают, что структуры Ролдугина, такие как компания «International Media Overseas», заключали софшорными фирмами «Тройки» стандартные договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе акций «Роснефти». После того как договоры «не выполнялись в срок», компании Ролдугина получали компенсации в размере сотен тысяч долларов.

Если верить банковским документам, оказавшимся в распоряжении OCCRP, на счета компаний Ролдугина с2007 по 2010годы были перечисленыв общей сложности 69 млн долларов.

Одной из подставных фирм, открытых банком «Тройка Диалог», была компания «Meister Developers», зарегистрированная на Карибских островах. Как выяснили члены OCCRP, на ее счета со счетов «Deutsche Bank» было переведено около 10 млн долларов. Общая сумма переводов из «Deutsche Bank» на счета офшорных фирм «Тройки» с 2003 по 2017 годы превысила 889 млн долларов.

Российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. С 1992 года его возглавляет Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» был продан «Сбербанку» и получил название «Sberbank CIB».

«Deutsche Welle»