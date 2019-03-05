Российский премьер Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Медведев подчеркивает, что речь идет прежде всего о «экономических и коммерческих параметрах» сделки, а также о «стабильности политической обстановки».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях. Он сказал об этом в интервью изданию «Luxemburger Wort», передает пресс-служба правительства РФ

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни по Украине, ни в отношении других стран», – заявил российский премьер.

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили», – отметил Медведев.

По его словам, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и «оставаться проблемы с «Северным потоком-2», то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

Пресс-служба правительства России