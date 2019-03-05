Тайные миллиарды Путина. За что был убит Магнитский?

Пока журналисты-расследователи выявляют схемы с помощью которых обогащается близкий круг Путина и сам нацлидер, бывший учитель химии в России занялся производством синтетического наркотика…

Начать сегодня хочу с очередной работы Международного консорциума журналистов-расследователей, которые выяснили механизм обогащения людей, приближенных к Владимиру Путину, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Если коротко, то дело обстоит так: средства от незаконной деятельности приходят в сеть офшорных фирм, организованных финансовой компанией «Тройка-Диалог». Эти деньги отмываются, после чего поступают на счета самых близких Путину лиц, а также друзей руководства самой «Тройки» и крупных чиновников. Меня тут поразила одна история.

Убитый в российской тюрьме Сергей Магнитский попал туда за обнаружение схемы воровства денег из бюджета. При этом Кремль игнорировал требования Запада отпустить его, когда тот еще был жив.

Я никак не мог понять: ну зачем Путину портить отношения с США и Европой ради пары сотен миллионов, украденных какими-то жуликами средней руки? Почему нельзя их примерно наказать, спасти Магнитского и показать себя «хорошими парнями»? А вот это, свежее расследование показало, что Магнитский раскрыл схему воровства, деньги от которой шли в том числе Сергею Ролдугину – личному «кошельку» Владимира Путина.

Проще говоря, Магнитский случайно наткнулся на схему воровства денег непосредственно для Путина. Поэтому его, видимо, столь безжалостно и убили. Но помимо этой истории там еще много всего интересного.

Ну и напоследок сегодня. В российском Иркутске бывший учитель химии организовал производство синтетических наркотиков. Вместе со своим знакомым они вместе варили метамфетамины на чердаке дачного дома.

При обыске у них нашли 20 килограммов готового наркотика и ингредиенты для производства еще 40 килограммов. Уйти от полиции двум химикам не удалось, оба отправятся в тюрьму.

Тот, кто смотрел сериал «Во все тяжкие», поймет, почему эта новость достойна появления в этом обзоре.

Иван Яковина, «Новое Время»