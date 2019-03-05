Панегирики Горбачеву: благодарности от холопов доброму барину или тонкие грани сарказма?

Удивляю поздравительные адреса первому и последнему президенту СССР. Многие благодарят его за «дарованную свободу» напрочь забывая о крови пролитой в Риге, Вильнюсе, Баку, Алма-Ате, Тбилиси…

Это новые грани сарказма или все взаправду? После разноречивых откликов на концерт в Исаакиевском соборе стало совсем непонятно, что есть шутка, а что лизоблюдство, пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.

Панегирики Михаилу Горбачеву в день его рождения – это такой изощренный сарказм и тонкий стеб или мастер двусмысленности Николай Травкин действительно считает, что Горбачев – это «первый в многовековой истории страны властитель, который сам, без всякого на него давления дал людям свободу»? Может быть, я просто очередную шутку Николая Ильича опять не понял?

Ведь господин Травкин наверняка знает, что Горбачев ответственен за кровопролития в Риге, Вильнюсе, Баку, Алма-Ате, Тбилиси; что он посылал в эти города армию для усмирения людей, требующих свободы; что он до последнего держался за социализм и Советский Союз. Значит, Николай Ильич шутит!

С другой стороны, шутить такими вещами среди приличных людей не принято. Опять же, в 1986 году, когда в лагерях мучились политзаключенные, а в Чистопольской тюрьме погиб Анатолий Марченко, знатный строитель Николай Ильич Травкин получал от Горбачева орден Ленина и звание Героя Социалистического труда.

Это тоже была чья-та шутка? Или это был такой саркастический ход? Может быть, Травкин едва сдерживался от хохота, получая эти награды и звания? Нет, наверное, он был серьезен. Ведь не со всяким пошутишь.

Например, не пошутишь с Юрием Андроповым, от которого в 1983 году Николай Ильич Травкин получил орден Трудового Красного знамени. Да и двадцать лет партийного стажа в КПСС – нешуточное дело!

Изысканным стебом мне показались поначалу слова Александра Ципко о Горбачеве: «Он реализовал мечту советской интеллигенции… Сам того не понимая, он совершил антикоммунистическую революцию, будучи уверенным, что укрепляет социализм».

Представлять адресата поздравлений дебилом, не понимающим, что он делает, показалось мне грубой насмешкой. И только вспомнив, что Ципко был помощником секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева, я понял, что все очень серьезно.

Так же серьезны и многочисленные комментаторы на сайтах и в Фейсбуке. Они называют Горбачева освободителем и благодарны ему за ту свободу, которую он им подарил.

Им невдомек, что холопы, получившие от барина свободу, не становятся свободными людьми. Они так и остаются холопами, благодарными барину за царскую подачку.

Александр Подрабинек, «Грани.Ru»