Глава Православной церкви Украины сравнил наместника Киево-Печерской Лавры с библейскими Савлом

Православная Церковь Украины готова принять всех представителей Московского патриархата, даже скандального наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко) сравнил наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) с апостолом Павлом до обращения, когда он участвовал в гонениях на христиан в Иерусалиме. Он сказал об этом в интервью «Украинской Правде», комментируя возможность принятия этого епископа в Православную церковь Украины.

«Если он примет соответствующее решение и покается в том, что он делал до сих пор… Хотя это сложно сейчас даже представить… В тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ, это только ненависть. Но Савл ведь тоже переродился в апостола Павла», – сказал Епифаний.

Киевский митрополит предположил, что в жизни епископа Павла может тоже случиться такой поворот, и он станет на путь развития единой церкви.

«Если мы не примем человека, который кается, то о каком единении тогда можно говорить? Это сложно сейчас представить, но в будущем, если будут присоединяться архиереи, и они изменят свое мнение и будут действительно работать для развития, то мы готовы принимать всех», – сказал он.

Епифаний надеется, что в обозримом будущем будут созданы условия, при которых он сможет совершить богослужение в Киево-Печерской Лавры.

Напомним, что владыка Павел – один из самых ярых сторонников Русской православной церкви в Украине. В декабре прошлого года Служба безопасности Украины заявляла, что предотвратила провокации в Киеве накануне и в день объединительного собора, которые якобы координировал наместник Лавры. Он это отрицает.

«Украинская Правда»