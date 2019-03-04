Европейский суд продлил санкции против экс-президента Украины Янукович и его соратников

В списке осталось 12 человек. Бывший глава Администрации президента Украины Янукович Андрей Клюев выиграл суд у Евросоюза и был исключен из санкционного списка.

Европейский союз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2020 года, говорится на сайте Европейского совета.

По сравнению с прошлым годом он сократился на одного человека – Андрея Клюева, так как бывший глава Администрации президента выиграл суд против ЕС.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но список постоянно сокращается.

Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

Council of the European Union