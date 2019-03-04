Россия превратила Донбасс в учебный полигон для своих курсантов-артиллеристов

На Донбассе «проходят практику» курсанты российских военных вузов. Курсанты сдают зачеты по боевой стрельбе снарядами 120 и 122 мм.

Причиной увеличения количества обстрелов на Донбассе послужило прибытие из России курсантов военных вузов для сдачи зачетов. Спикер Минобороны Максим Праута сообщил об этом сегодня на брифинге, со ссылкой на данные главного управления разведки, передает «Левый Берег».

«Одной из причин активизации противниками обстрелов позиций Объединенных сил боеприпасами 122 и 120-мм калибров была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших учебных заведений, которые прибыли для практических занятий на базе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов», – сообщил Праута.

Кроме того, российские военные на оккупированных территориях Донбасса начали испытания новой модели беспилотника в рамках применения разведывательно-ударного контура.

За прошедшие сутки российские боевики на Донбассе выпустили по позициям украинских военных 100 мин.

«Левый Берег»