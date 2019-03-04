Трамп продлил действие санкций против России за агрессию в Украине

Речь идет об указах, принятых Бараком Обамой в 2014 году после аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе, а так же об указах принятых Трампом.

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России за ее агрессию в Украине. Соответствующий указ президента США опубликован 4 марта, на сайте Белого дома.

«Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», – говорится в указе.

«Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют хищению ее активов» – отметили в Белом доме.

Таким образом чрезвычайная ситуация объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день (указ №13660), 16 марта 2014 года (указ №13661), 20 марта 2014 года ( указ №13662) и 19 декабря 2014 года (указ №13685), чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией продлены еще на год. Продлено также действие мер, введенных администрацией Трампа 20 сентября 2018 года.

Как известно, в 2014 году США ввели санкции против РФ за агрессию в Украине, которые потом расширяли и продлевали несколько раз.

The White House