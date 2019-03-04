В ЕСПЧ подадут жлобы незаконно удерживаемых в России украинских моряков

Адвокаты захваченных Россией украинских моряков готовят индивидуальные жалобы в ЕСПЧ. Документы передадут команде украинских юристов.

Адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, из-за незаконного ареста украинских военнопленных моряков, которых Россия захватила в Керченском проливе, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Эти документы, по его словам, будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению.

«С самого первого дня военнопленные были подвергнуты жесткой психологической обработке. С каждым из них проводили «беседы» с целью получить признание вины в совершенном преступлении, либо показания на себя или боевых товарищей.К некоторым из них подселили «специальных» сокамерников», – написал Полозов.

По его словам, адвокаты смогли довести до военнопленных позицию о применении третьей Женевской конвенции. Все военные моряки заявили и следствию, и на судах, что они находятся под защитой Конвенции и являются военнопленными.

«Отдельно требовалось внимание раненым военнопленным. Адвокаты заявили все необходимые ходатайства и сделали следствию заявления о необходимости оказания медицинской помощи раненым. Это принесло результат – раненых вывозили для обследования в гражданскую клинику и, надеемся, продолжат лечение», – отметил Полозов.

100 дней украинские военные моряки находятся в российском плену. 85 дней наша команда адвокатов защищает военнопленных…. Опубліковано Nikolai Polozov Понеділок, 4 березня 2019 р.

В ходе следственных действий защитники украинцев приобщили резолюцию ПАСЕ в которой содержится требование об их незамедлительном освобождении и обращении в соответствии с Женевской конвенцией.

«Также, нам удалось добиться реализации переписки военнопленными, прежде всего с родными. Письма начали поступать и отправлять из СИЗО. К сожалению, позиция следствия состоит в тотальном запрете на свидания и телефонные переговоры военнопленных с родными. Вместе с адвокатами моряки уже написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания. Эту стену мы пробьём все равно», – пообещал адвокат.

Он также добавил, что моряки находятся в заключении уже 100 дней.

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии, а ПАСЕ признала захваченных моряков военнопленными

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В российском МИДе в ответ заявили, что это «может усугубить ситуацию».

«Украинско-Российское обозрение»