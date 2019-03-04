Россия захлебнулась собственным ядом. Годовщина химической атаки «Новичком» в Солсбери

Год назад, 4 марта 2018 года, на улице в британском городке Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Этот день стал рубежом в восприятии путинской России западным, да и всем остальным миром. За прошедший год было вполне достоверно установлено, что полковник Скрипаль и его дочь были отравлены веществом класса «Новичок», которое разрабатывается только в России, и что их отравители Александр Петров и Руслан Боширов – на самом деле кадровые полковники ГРУ и Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига, пишет историк Борис Соколов на страницах «Грани.Ru».

Уже один тот факт, что в богом забытом Солсбери с шеститысячным населением оказались в один день сразу три полковника ГРУ – один отставной и двое действующих, – делает неубедительными все горы пропагандистской лжи, которые нагромоздили российские телеканалы и официальные лица в попытке доказать, что Россия непричастна к отравлению Скрипалей.

Это преступление носило откровенно демонстративный характер. Расчет был на то, что британские власти, как и в случае с отравлением Александра Литвиненко, ответят антироссийскими санкциями, которые помогут сплотить большинство россиян вокруг Путина накануне президентских выборов. В Кремле надеялись, что, как и в тот раз, санкции будут умеренными, не получат серьезной поддержки со стороны союзников Лондона и через несколько месяцев двусторонние отношения более или менее нормализуются. Но здесь Москва просчиталась.

В Лондоне наконец поняли, что сравнительно мягкая реакция на отравление Литвиненко и на другие художества российских «рыцарей плаща и кинжала» спровоцировала применение «Новичка», который потенциально может убить десятки и сотни тысяч людей. И на этот раз ответ Великобритании, полностью поддержанный ее союзниками, был максимально жестким. Последовала массовая высылка российских дипломатов из Англии и других западных стран, по масштабам заставляющая вспомнить худшие годы холодной войны.

Британские спецслужбы заявили, что полностью обезвредили российскую разведывательную сеть в стране. Активно бороться с российскими агентами начали и другие страны НАТО. Главное же, и лидеры, и общественное мнение большинства западных стран осознали, что с Путиным просто нельзя иметь дело, что он не собирается соблюдать даже минимально необходимые нормы цивилизованного поведения (если бы это осознание пришло в 2006 году, после гибели Литвиненко, быть может, не было бы ни аннексии Крыма, ни войны в Донбассе).

Москва своими действиями загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Признавать, что преступление в Солсбери совершила Россия, нельзя, поскольку это будет означать признание государственного преступления с неизбежными санкциями против самых высокопоставленных руководителей.

Выдвинуть же сколько-нибудь убедительную версию о причастности к отравлению в Солсбери британских, американских или иных западных спецслужб не получается. В «грандиозную антироссийскую провокацию в Солсбери» мало кто верит даже в самой России.

Тем не менее Кремль принимает меры, чтобы свидетелей преступления в Солсбери не осталось. Сразу после того, как The Insider и Bellingcat раскрыли настоящие имена и принадлежность к ГРУ Петрова и Боширова, в катастрофе вертолета погиб заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, курировавший расследование дела Скрипалей. Замечу, что до него ни один из заместителей генерального прокурора СССР и России не умирал на своем посту.

А через полтора месяца якобы из-за скоротечного онкологического заболевания умер начальник ГРУ Игорь Коробов. Тут стоит заметить, что его предшественник Игорь Сергун в январе 2016 года умер тоже при весьма странных обстоятельствах, якобы от сердечного приступа. А вот до Сергуна ни один начальник ГРУ начиная со Второй мировой войны не умирал на своем посту.

Череда смертей заставляет предположить, что сами Петров и Боширов вряд ли до сих пор остаются в живых. Считается, что они живы: недавно американский Конгресс ввел против них персональные санкции, а сын погибшей от «Новичка» англичанки написал письмо Путину с просьбой выдать убийц британскому правосудию. Выдать никак не получится, но российское посольство в Лондоне уже пообещало встретиться с автором письма и, очевидно, попытаться убедить его, что его мать стала жертвой «провокации британских спецслужб».

А посол Александр Яковенко требует от The Mail on Sunday извинений за утверждение о том, что он в советское время являлся агентом КГБ. Ну, не знаю как в советское время, а доставка порции «Новичка» в Лондон дипломатической почтой вряд ли состоялась без ведома посла.

Петров и Боширов, конечно, не смогут присутствовать на «Скрипальских чтениях» в МГУ, а вот появление в соцсетях аккаунтов от их имени кажется вполне вероятным. Как раз будет работа для пригожинской фабрики троллей по обличению «британских провокаторов». Потоки кремлевской лжи не иссякнут, но вряд ли они кого-то смогут убедить.

Борис Соколов, «Грани.Ru»