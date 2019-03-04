И хочется и колется. Почему оккупанты в Крыму не решились посадить архиепископа Климента?

Для репрессивной машины оккупантов в Крыму архиепископ Православной церкви Украины Климент оказался не по зубам. Во всяком случае, пока.

Несмотря на сильный соблазн избавиться от во многих отношениях неприятного священника, осмелиться на решительные действия оккупанты пока не могут, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

Известие о том, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Павел Кущ) задержан оккупационными властями на автовокзале крымской столицы при попытке выехать в Ростов-на-Дону к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, пришло в Украину в воскресенье днем и тут же вызвало широкий резонанс. На защиту украинского священника тут же встало как украинское государство в лице МИДа и омбудсмена Людмилы Денисовой, так и известные в Крыму и России правозащитники Эмиль Курбединов и Николай Полозов.

Когда же российские правоохранители озвучили причину задержания, дело совсем уж стало походить на анекдот. Сначала Климента обвинили в краже, что само по себе странно, а потом оказалось, что «украдено» нечто неизвестное было в церкви Святых Владимира и Ольги в Симферополе, то есть в церкви самого Климента.

Прелюбопытнейшая криминальная история получается. Священник обворовал сам себя и, видимо, чтобы не попасть под карающий меч правосудия решил бежать в Ростов-на-Дону. Ну а куда ж еще бежать украинским священнослужителям из Крыма? Благо соответствующая дорожка одним небезызвестным украинцем протоптана уже давно. Одним словом, очередной российский абсурд.

Когда стало понятно, что версия с кражей совсем уж курам на смех, российские полицейские придумали новый состав преступления. Климента обвинили в использовании нецензурной брани в общественном месте – на симферопольском рынке.

В участок даже привели свидетеля, который, по словам Климента, очень сильно напоминал личность без определенного места жительства,а также систематически злоупотребляющую алкоголем. Причем свидетель матерщины архиепископа и сам якобы не гнушался обсценной лексики, что в общем и неудивительно.

В конце концов, продержав Климента день в участке, вечером его благополучно отпустили, даже не составив протокол. И хотя весь этот театр юридического абсурда вызывает больше смеха, чем страха, судьба Климента не может не вызывать опасений. Ведь у оккупантов слишком много причин по-настоящему тем или иным образом избавиться от украинского священника.

Как бы нелепо не выглядело задержание архиепископа, но его встреча с Павлом Грибом была сорвана. А российским властям явно ни к чему лишний раз привлекать внимание к судьбе украинского политзаключенного, задержанного на территории Беларуси, страдающего от серьезных проблем со здоровьем.

Собственно, и вся правозащитная деятельность архиепископа Климента в оккупированном Крыму уже давно стоит оккупантам костью в горле. Так что свою маленькую задачу по, пусть и частичной, нейтрализации неудобного священника российские власти выполнили.

Кроме того, Климент «интересен» российским властям как арендатор весьма привлекательной недвижимости. Еще месяц назад оккупационные власти начали попытки отжать у ПЦУ храм Святых Владимира и Ольги. Так называемое министерство имущественных и земельных отношений Крыма уже подготовило документ с требованием к ПЦУ освободить помещение, полученное церковью в аренду еще до оккупации полуострова.

Однако украинская церковь без боя сдаваться явно не собирается и храм не освобождает. Так что показательное задержание по явно надуманной причине может быть попыткой не только остановить правозащитную деятельность Климента, но и намеком на необходимость отдать храм оккупантам.

При этом нейтрализовать Климента совсем уж «по беспределу», как это было в случае с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Владимиром Балухом и другими проукраинскими жителями Крыма, российские власти явно побаиваются. Ситуация с украинскими политзаключенными и без того создала для Кремля кучу внешнеполитических проблем, а к преследованиям по религиозному признаку на Западе относятся особенно трепетно. Так что задержание Климента это, кроме прочего, еще и попытка проверить, как далеко можно зайти и прощупать возможную реакцию.

Судя по тому, что дело о краже у самого себя и матерщине в отношении Климента умерло так и не родившись, свидетельствует, что устраивать религиозные репрессии в Крыму российские власти пока не готовы. Да и реакция на задержание Климента была оперативной и однозначной.

Сейчас для оккупантов лучшим вариантом было бы, если бы Климент решил просто покинуть полуостров и больше не возвращаться. Однако украинский священник, раз не бежал из Крыма до сих пор, явно не собирается этого делать и морально готов противостоять давлению россиян, которое непременно продолжится.

И главный вопрос теперь в том, сможет ли Украина и мировое сообщество и дальше давать России понять, что безболезненно кидать в тюрьмы украинских священников у нее не получится.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»