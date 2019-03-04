Письмо к Путину: сын погибшей британки просит нацлидера помочь в расследовании

Все это читаешь, конечно, с тягостным чувством. И парня на видео, который то улыбается болезненно, то сглатывает слезы, выслушиваешь с недоумением. Ну что за нелепость.

Он обращается к Владимиру Путину как к человеку. Он просит президента РФ, чтобы тот дозволил британским офицерам встретиться с предполагаемыми убийцами его матери и допросить этих мужчин. Год назад она погибла, и сын взывает к справедливости, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Да, многие независимые наблюдатели, среди них даже отдельные русофобы, утверждают, что Путин – человек. Но это же не значит, что от него следует ожидать обыкновенных человеческих реакций. Особенно в тех случаях, когда речь идет о жертвах кремлевских спецопераций, связанных с устранением предателей.

Наоборот, известно, что Владимир Владимирович прямо-таки звереет, когда ему напоминают о деле Скрипалей, именуя отравленного двойного агента «подонком», и с какой-то совсем уж бесчеловечной глумливостью высказывается о непреднамеренном убийстве в Эймсбери. Дескать, приехали какие-то мужики и начали травить бомжей… в очистке, что ли, они работают? Это он так откликнулся на смерть Дон Стёрджесс, чей сын Эван Хоуп теперь апеллирует к нему, мечтая о справедливости.

Не отстает от Путина и его обслуга. В ближнем кругу и на гостелевидении, где при слове «Скрипали» сатанеют и шоумены, и гости в студии, и восторженная массовка. Впрочем, там впадают в раж по любому поводу.

Еще отметим волнения в Лондоне, где российские талейраны к годовщине инцидента в Солсбери опубликовали целый доклад, посвященный явным, понимаете ли, нестыковкам в расследовании этого преступления. Не забыта и Стёрджесс, которая стала невинной жертвой политических игр, и о ней скорбят в посольстве, что, в сущности, не лучше, чем если бы в открытую куражились, подобно своему национальному лидеру. Но им нельзя – все-таки дипломаты.

Зато в Москве Андрею Манойло, профессору МГУ и члену научного совета при Совбезе РФ – можно, и он этой возможностью с большим человеческим удовольствием пользуется. То есть хохмит как Путин и в чем-то даже превосходит вождя и учителя. Согласитесь, сама идея конференции под названием Первые Скрипальские чтения – это нечто по степени гнусности запредельное. Это надо быть университетским профессором, чтобы додуматься до такого. А он ведь идет гораздо дальше, развивая идею.

Было бы очень здорово, говорит, чтобы друзья-отравители Мишкин с Чепигой приняли участие в работе конференции, и приглашения уже разосланы. А ежели помогут наши структуры, то в следующий раз указанные Чтения доктор политических наук, выпускник факультета подготовки руководящих кадров ФСБ по специальности «оперативная деятельность» Манойло готов провести в Солсбери.

Это было бы резонансно, полагает гебист, подхрюкивая в кулачок и прибавляя, что у протестантов очень рациональный подход к использованию зданий. Забашляем солсберецким попам – и проведем конференцию, вопрос решаемый.

Складывается впечатление, что сын погибшей в Эймсбери не изучал как следует речей Владимира Путина. Не смотрел наши политические ток-шоу. Не знаком с выступлениями посла Яковенко и о том, как выглядит Мария Захарова в те минуты, когда выходит к микрофонам или строчит, ликуя над каждым словом, свои посты в Фейсбуке, имеет смутное представление.

И вовсе не догадывается о существовании эксперта по информационным войнам тов. Манойло, который еще тем прославился на днях, что предложил 4 марта учредить новый праздник – Всемирный день отравления Скрипалей.

А вот если бы изучал, смотрел, знакомился и догадывался, то и не стал бы обращаться к Владимиру Владимировичу как к человеку. Иначе бы обратился. Просто бы проклял их всех – и дело с концом.

Хотя как знать. С одной стороны, если в подчинении у этого человека находятся все мишкины и чепиги, сколько их есть в России, то взывать надо именно именно к нему. Громко, проникновенно, чтобы все слышали.

С другой стороны, вообще полезно напоминать Путину о тех, кто был убит по его приказу или кого убили невзначай, неряшливо исполняя другой его приказ. И не раз в год напоминать, но каждодневно, и тут появится шанс, что нечто человеческое, типа нежелания снова засыпаться, проснется в президентской душе, и он тяжко призадумается, прежде чем отдавать соответствующее распоряжение.

Потому, при всем разнообразии доводов против воззваний к Путину, мы в конечном итоге отчаянный призыв Эвана Хоупа поймем. И оценим по достоинству. Мы воспримем это событие как одновременно нелепое, трогательное и очень важное.

До Владимира Владимировича он не докричится, но никто и не ожидает, что профессионально глухой к чужим страданиям подполковник хотя бы искренне посочувствует парню. Мы ожидаем другого. Мы надеемся, что ни одно из убийств, одиночных и массовых, совершенных этим режимом, не будет предано забвению, за каждое придет расплата и наши надежды сбудутся.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»