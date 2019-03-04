Россия продолжает бесцеремонно заходить за «красные линии». Портников о задержание в Крыму архиепископа Климента

Попытка задержать архиепископа ПЦУ Климента, несколько часов, которые священнослужитель провел в полиции Симферополя – это переход Москвой еще одной «красной линии».

Впрочем, Кремль в последние годы старается переходить «красные линии» чуть ли не ежедневно, так, чтобы все привыкли к этому, как к норме. Но это не значит, что очередной переход не нужно не замечать, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

В России на протяжении последних месяцев рассказывают о борьбе Украинского государства с УПЦ Московского патриархата, «репрессиях» против священнослужителей, вмешательстве в церковные дела. Но при этом страной, в которой православный священник, который отправляется на свидание к заключенному, может быть задержан под нелепым предлогом, оказывается отнюдь не Украина.

Климента задержали на оккупированной территории, в Крыму. Задержали представители российских силовых структур. И если бы не внимание политиков и медиа, еще не известно, чем бы завершился инцидент и не оказался бы архиепископ в одной тюрьме с Павлом Грибом, которого он решил навестить.

Репрессии против священнослужителей – обычная практика Москвы на протяжении последнего столетия. Даже после разрешения возродить деятельность церкви, даже после установления плотной «опеки» КГБ над церковью в Москве продолжали преследовать тех священников, кто осмеливался вести себя как настоящий пастырь.

Потому что Кремлю не нужны настоящие пастыри. В представлении российского руководства священник – это тот, кто помогает в усилении режима с Библией в руке. А тот, кто служит людям – враг и должен быть отправлен в полицию. В этом смысле попытка задержания архиепископа Климента – продолжение традиции давления на церковь. Но не только.

Это еще и сигнал Константинопольскому патриархату, напоминание о том, что в России не смирились с восстановлением прав Киевской митрополии и предоставлением автокефалии ПЦУ. Москва может безнаказанно и демонстративно глумиться над архиепископом канонической церкви – и никто не может ничего противопоставить этой наглости.

Канон в России определяет не Константинопольский патриарх, а симферопольский полицейский.

Виталий Портников, «Espreso.TV»