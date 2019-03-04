Конференция по шпиливилю. Зачем в МГУ заявили о «Скрипальских чтениях» в Солсбери

Речь идет об очевидном троллинге. Вопрос в том, какова его цель.

Первая годовщина отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери не могла не стать новостным поводом для российских бойцов информационного фронта, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

Вот, к примеру, спикер МИДа РФ Мария Захарова с поистине комсомольским задором обрушилась на британских журналистов, назвавших главой российской резидентуры в королевстве посла в Лондоне Александра Яковенко.

Разумеется, как она утверждает, безосновательно. И в самом деле, разве высылку Яковенко в 1986 году из посольства СССР в Вашингтоне вместе с группой сотрудников КГБ под дипломатическим прикрытием можно считать уликой? А его недавнее представление к ордену Александра Невского? Вообще смешно – по крайней мере, Захаровой.

Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там… Опубліковано Maria Zakharova Неділя, 3 березня 2019 р.

Справедливости ради, стоит отметить, что, в отличие от советского предшественника, орден этот непосредственно с военными заслугами не связан. Но формулировки в статуте настолько широки, что его могут вручить за что угодно – в частности, за «многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны».

И ввиду этого обстоятельства факт, что этой же награды в один день с Яковенко, по словам Захаровой, «удостоились посол РФ в Италии Сергей Разов, заместители министра иностранных дел Алексей Мешков (ныне посол РФ во Франции) и Александр Грушко», вполне может указывать, что они коллеги Яковенко не только по дипломатической, но и по другой федеральной службе. Это при том, что Захарова пыталась доказать нечто, совершенно противоположное. Так, стремясь прикрыть одного резидента, говорящая голова МИДа РФ, по всей видимости, засветила еще троих. Неудобно получилось.

Но раз уж речь зашла о неудобстве, здесь стоит упомянуть о другом заявлении, наделавшем куда больше шуму. В эфире радио «Говорит Москва» доктор политических наук, профессор кафедры российской политики МГУ Андрей Манойло анонсировал научную конференцию «Первые Скрипальские чтения».

Мероприятие, приуроченное к первой годовщине отравления Скрипалей, по его словам, будет посвящено обсуждению и систематизации «опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации». Петрову с Башировым «на физические адреса» отправили приглашения, хотя их участие не подтверждено. Более того, в следующем году г-н Манойло предложил провести чтения в Солсберийском соборе.

В общем, это трэш полный. Новость, естественно, разлетелась моментально – причем ее подхватили либеральные и оппозиционные (и то, и другое – условно, с поправкой на российские реалии) площадки, а за ними – и иностранные СМИ. И очень напрасно. Потому как речь идет об очевидном троллинге.

Здесь можно вспомнить о том, что в конце февраля тот же Андрей Манойло выступил с инициативой сделать 4 марта праздничным «Всемирным днем отравления Скрипалей». С обязательным оплачиваемым выходным для сотрудников ГРУ по всему миру, естественно. После этой шутки принимать всерьез то, что прозвучало в эфире «говорящей Москвы», – по меньшей мере, наивно, чтобы не сказать – глупо.

Как бы то ни было, провокация сработала. Вопрос в том, какова была его цель. Манойло, что называется, косит под фрика, но таковым отнюдь не является. Новость о «Скрипальских чтениях», безусловно, принесла ему паблисити, однако дело не стоит сводить к самопиару. Здесь есть кое-что большее. Профессор Манойло является автором курса «Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела РФ», который читают на факультете политологии МГУ, и его заявление вполне может быть частью практического занятия.

Причем, учитывая биографию преподавателя (Манойло – бывший – насколько это возможно, сотрудник ФСБ, специалист в сфере психологических операций и информационных войн), можно предположить и наличие более масштабных целей. В конце концов, его манипуляция ненавязчиво вскрыла каналы распространения новости, степень доверия к ней в различных средах, пути перетока контента, в том числе, трансграничного – как из России, так и назад, в форме реакции иностранного медиапространства.

Не самый бесполезный набор данных в условиях, когда возможности фабрики троллей «путинского повара» Евгения Пригожина и телеканала RT (бывшая Russia Today) сильно сокращаются усилиями западных спецслужб и фискальных органов, а собственно российское информпространство все более виртуализуется. В этих обстоятельствах запрос на манипулятивные техники неизбежно возрастает.

Вот, кстати, лишь некоторые из примеров таких манипуляций, насобиравшихся за минувшую неделю.

«Российская газета» выдает (а другие СМИ подхватывают) новость о том, что западные эксперты таки признали, что вундерваффе, особо полюбившееся Владимиру Путину в последнее время, – ракета «Циркон» в самом деле способна разгоняться до 11 тыс. км/ч и при этом активно маневрировать. Так что натовцам только и остается, что, завернувшись в белые простыни, бежать (чтобы успеть в отведенные пять минут) на кладбище. Об этом, дескать, пишется в статье для немецкого журнала Stern.

Такая публикация действительно есть. Вот только герр Крампер – ни разу не военный эксперт, а редактор рубрики «Авто» и автор ряда научно-популярных статей. А самое любопытное – говоря о характеристиках ракеты, он ссылается на кого бы вы думали? Правильно, на Владимира Путина. Однако в российских СМИ этой информации нет. Что поделаешь, трудности перевода.

«Популярная механика», российская франшиза добротного, хоть и несколько простоватого американского издания, ударилась в лютый милитаризм, систематически продвигая тезис о превосходстве российского оружия над зарубежными аналогами – если таковые есть, разумеется. На худой конец, объясняет, почему оно до сих пор не в войсках.

Со ссылкой на иностранные ресурсы, что создает иллюзию объективности. Из недавнего можно отметить пересказ статьи о проблемах, препятствующих массовому выпуску многострадального истребителя 5 поколения Су-57 (задержка разработки двигателя и нехватка денег), опубликованной сайтом The National Interest. На первый взгляд, придраться не к чему.

Вот только автор статьи, Марк Епископос, так же, как и Крампер, – ни разу не военный эксперт. Хотя это совершенно не мешает ему регулярно писать комплиментарные страшилки о военной мощи России. А сам ресурс, несмотря на то, что в целом верно излагает факты, использует эмоционально заряженную лекскику, что само по себе может служить признаком манипуляции. Впрочем, куда любопытнее тот факт, что его публикации ранее использовались для продвижения российских интересов. Здесь можно вспомнить, к примеру, о плане «репараций за Крым», опубликованном в 2016 году.

И, наконец, вишенка на торте: высокопоставленные сотрудники основанного некогда Ричардом Никсоном Центра Национального интереса, которому принадлежит упомянутый сайт, оказались в числе фигурантов «Рашагейта». В частности, в середине февраля Сенатский комитет по финансам обратился к исполнительному директору Центра экс-москвичу Дмитрию Симису с требованием раскрыть записи, касающиеся помощи, которую эта структура оказывала Марии Бутиной, признавшей свою вину в нелегальном политическом лоббизме в пользу России, а также ее куратору Александру Торшину. Впрочем, это не мешает СМИ РФ регулярно заводить материалы с этого ресурса.

Так вот, если подобные схемы офшоризации контента эффективно действуют в российском информпространстве, их вполне можно использовать и в обратном направлении. Что и продемонстрировал с успехом профессор Манойло.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»