Обертка для «геополитики»: в российской системе образования и науки – нет места «теологии»

Десять лет назад я был сторонником «легализации» теологии в системе науки и образования. Поскольку теология – это очень глубокая гуманитарная дисциплина.

В то время мне казалось, что, например, вокруг «Православной энциклопедии» Сергей Кравец собрал квалифицированных переводчиков, философов, историков, которые в состоянии выступать лидерами инкорпорирования теологии в корпус гуманитарных наук. И я считал тогда, – пишет на странице в Facebook Александр Морозов, – что это будет полезно для взаимодействия с немецкими, итальянскими теологическими факультетами и т. д.

Сейчас уже я так не думаю. Сам контур этого «корпоративного государства» настолько изменился (ну, или «определился окончательно»), что теперь уже не имеет значения – получат ли теологи свои научные звания в общей системе за свои работы или нет.

десять лет назад я был сторонником "легализации" теологии в системе науки и образования. Поскольку теология – это очень… Опубліковано Александром Морозовим Понеділок, 4 березня 2019 р.

Потому что теологии тут нет другого места, кроме как быть еще одним инструментом «духовно-нравственной цензуры» и истребления гуманитарного знания. Никакой романтизм по этому поводу невозможен теперь: теология уже не может быть аналогом «античной литературы» или «структуралистской теории языка» в системе гуманитарного образования.

Она будет аналогом «геополитики» и «основ информационной безопасности». А этого добра уже и так в избытке.

Александр Морозов, Facebook