Деньги в России есть, но не для населения. Во Владивостоке собираются установить монумент Иисусу Христу

Во Владивостоке может появиться самая высокая в мире статуя Иисуса Христа. Соответствующий проект обсуждается в краевой администрации. Окончательное решение пока не принято, но эскизы уже существуют.

Власти Приморья утверждают, что возвести во Владивостоке статую Христа предлагал скульптор Зураб Церетели. Причем сам он о том, что такой проект обсуждается, ничего не знает и услышал об этом из новостей. Представители Церетели сообщили об этом радиостанции «КоммерсантЪ FM». По плану местных властей, скульптурная композиция станет символом духовного сплочения русского народа, а также привлечет в регион туристов. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе сомневается в правильности такого шага.

Подобные материалы можно смело публиковать в условной рубрике «Деньги в стране есть». Местные приморские СМИ пишут, что это будет уже третья попытка установить статую Спасителя в краевой столице, причем самую высокую в мире. Мы по-другому не умеем – мы должны быть впереди планеты всей.

Советскую гигантоманию невозможно изжить. По нынешней задумке, монумент будет высотой 68 м – это на 30 м выше, чем в Рио-де-Жанейро, и на 16 м, чем самая высокая статуя Иисуса в мире в польском Свебодзине. Предполагается, что гигантский Иисус во Владивостоке станет духовным символом сплочения русского народа. Смысл все этого понятен: пришел новый губернатор – хочет оставить о себе память, попасть в историю.

Хотя окончательно решение еще не принято, Олег Кожемяко лишь сообщил подчиненным, что идея такая есть. Но ее автор – не краевая администрация, стоит за всем этим духовный православный центр «Вятский посад» и, видимо, его бизнес партнер – АФК «Система».

Надо сказать, что в православии до сего времени не было традиции установки статуй. Это больше католическая история. Католическими странами являются Бразилия и Польша. Это больше советская коммунистическая традиция – ставить гигантские памятники Ленину, Сталину или великому отцу нации Ким Ир Сену неподалеку – в Северной Корее. Собственно, Владимир Ильич там и должен был стоять изначально.

Но, как известно, времена изменились, и вот теперь Приморье решило бросить вызов далекой Бразилии и бездуховной Польше. По предварительным данным, обойдется скульптурная композиция в миллиард рублей. Хорошо, допустим, это будут деньги спонсоров, а не налогоплательщиков, не говоря уж об эстетических особенностях, неужели больше некуда эту сумму потратить? Владивосток, как известно, не является образцовым российским городом. Можно было бы и школы, и детдома, и дома престарелых отремонтировать, не говоря уже о дорогах, которые в столице Приморского края также далеки от идеала.

Вся беда в том, что этой работы не видно, а статую со всего Тихого океана видать. Только вот есть большие сомнения, что скульптура – ключ к духовному единению российского народа. Что-то подсказывает, что не изменится ничего в этой части.

Чиновнику абсолютно все равно: ему что Ленин, что Христос, главное – бюджеты осваивать. И еще кажется, что не с того начинает новый губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко, а ведь там были такие трудные выборы. И столько они нервов стоили федеральному центру. Как бы не разочаровались в итоге приморцы в своем кандидате.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»