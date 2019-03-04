Под видом российских граждан в Украину пытались проникнуть боевики «Исламского государство»

Украинские пограничники раскрыли схему заброса в страну боевиков воевавших в Сирии и на Донбассе.
Оперативники пограничной службы совместно с представителями Нацполиции разоблачили схему подделки документов для переправы в Украину лиц, воевавших в рядах и «Исламского государства» в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины, сообщает 4 марта Государственная пограничная служба.
Отмечается, что за фигурантами дела длительное время следили.
В частности, чтобы направить в Украину террористов, злоумышленники пытались фальсифицировать паспортные документы граждан Российской Федерации.
«Боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии», – отметили в ГПСУ.
Пограничники сообщают, что чтобы «незаметно» сослать в Украину боевика его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз «обкатать» по маршруту будущего движения через украинскую границу.
«Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачи им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины», – говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, затем в паспорта должны были проставляться поддельные даты и штампы о пересечении госграницы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы «усыпить» бдительность пограничников, будто бы они неоднократно пересекали границу.
Оперативники выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик «Исламского государства».
Отмечается, что некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.
Кроме того, задержанный гражданин Украины, несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием.
Сейчас обоих мужчин передали сотрудникам полиции и направили сообщение по признакам нарушения ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).