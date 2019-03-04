В российском посольстве в Лондоне отмечалась странная активность до и после отравления Скрипалей

До и после отравления Скрипалей у российского посольства была «необычная активность». Британская разведка отметила беспрецедентно частые приезды и отъезды в марте 2018 года.

Секретные службы Великобритании зафиксировали «необычную активность» у российского посольства в Лондоне за несколько дней до и после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает «The Guardian» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Сотрудники MI5, MI6 и центра правительственной связи заметили «частые приезды и отъезды» из посольства, которые источник назвал «беспрецедентными»». Спецслужбы расследуют возросшую активность у посольства России в эти дни, добавил собеседник газеты.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в Солсбери. Великобритания утверждает, что к отравлению причастны два сотрудника ГРУ, въехавшие в страну по паспортам Руслана Боширова и Александра Петрова. Согласно расследованию «The Insider» и «The Bellingcat», их зовут Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Осенью прошлого года появилось имя третьего подозреваемого – Сергея Федотова. В феврале в расследовании «The Belingcat» утверждалось, что третьего подозреваемого в преступлении зовут Денис Сергеев, он – высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии.

«The Guardian»