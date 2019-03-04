СБУ подтвердила, что выведенная с Донбасса наемница обладает ценной информацией про «ДНР»

Ее показания – прямое подтверждения непосредственного и самого активного участия России в агрессии против Украины.

Служба безопасности Украины подтвердила информацию журналистов ТСН о выводе с оккупированной территории российской наемницы Светланы Дрюк (Ветерок), которая была начальником штаба танкового батальона в незаконном вооруженном формировании «11 полк ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе ведомства заявили, что Украина получила в ее лице ценного свидетеля российской военной агрессии и важные материалы о руководящей росли кадровых офицеров Вооруженных сил России и российских спецслужб в организации террористической деятельности «ДНР» на Донбассе.

Также наемница рассказал о структуре и укомплектованности незаконных формирований, количестве военной техники, боевых позициях, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое поступает из РФ.

Служба безпеки України підтверджує факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських НЗФ на Донбасі… Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 4 березня 2019 р.

Глава СБУ сказал, что «эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии».

Напомним, что Дрюк вывели из вывезли из Донецкой области после того, как осенью прошлого года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования «11 полк ДНР», где она служила.

Историю женщины рассказали только сейчас, в марте, потому что до последнего времени на оккупированной области находились двое ее детей.

СБУ