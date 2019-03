Информационные войны и отравители Скрипалей. Как из одной новости сделать совсем другую

Тем временем в самой России разворачивается информационная битва против британского премьера Терезы Мэй и Великобритании. Формально российские пропагандисты даже не врут…

«Первые Скрипальские чтения» пройдут на факультете политологии МГУ! Звучит как анекдот, примерно как рассказ о «знаменитом шпиле Солсберецкого собора», пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

Но нет, вроде не анекдот, пресс-служба факультета пояснила РИА «Новости», что «главная цель такого мероприятия – получить и поделиться знаниями в области изучения информационных войн». Видных спецов по таким войнам – Петрова и Боширова – на слушаниях не ждут, сказали в пресс-службе.

Хотя член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло уверял, что приглашения им отправлены с курьером по адресам, которые они сообщили в интервью Симоньян.

Интересно, а Мишкина с Чепигой позвать не пробовали?

А тем временем в сфере информационной войны России разворачивается настоящая битва против Британии. В центре темы российских сюжетов обращение Эвана Хоупа (Grieving Ewan Hope), сына случайно погибшей от «Новичка» Дон Стерджесс (Dawn Sturgess), с письмом к нацлидеру России Владимиру Путину.

Но в России все переиграли на свой лад. В этом нетрудно убедится, если прочитать заголовки не только откровенно пропагандистских кремлевских каналов, но и считающихся «либеральными». Впрочем, судите сами, – подчеркивет редакция Telegram-канала «СерпомПо», рассказывая о «спецоперации» российских пропагандистов:

«Сын жертвы инцидента в Эймсбери рассказал о «предательстве» британского правительства» – «RT» на русском

«Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве» – РИА «Новости»

«Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину» – топ Яндекса

«Сын жительницы Великобритании, погибшей от отравления «Новичком», попросил Путина допросить Боширова и Петрова» – «Эхо Москвы»

«Сын погибшей от отравления «Новичком» британки попросил Путина допросить Петрова и Боширова» – телеканал «Дождь»

И, наконец, оригинал– английская «Sunday Mirror»: «Novichok victim’s son writes emotional letter to Putin pleading for suspects to face justice».

И это все об одном и том же. Российские госСМИ живописуют негодяйство британских властей, которые не удосужились даже позвонить семье погибшей от «Новичка» британки. При этом RТ и РИА о письме Путину даже не упоминают.

«Mirror», близкая к лейбористам, действительно, с удовольствием пересказывает жалобы Эвана Хоупа на черствость Терезы Мэй и ее правительства консерваторов. И все же главное – опубликованное в конце статьи короткое письмо Путину.

В нем Эван просит президента РФ Путина из «соображений человечности» дать возможность британским полицейским допросить Чепигу и Мишкина, которых они считают отравителями Скрипалей и убийцами его матери.

«По крайней мере, она заслуживает справедливости», – завершает Эван свое письмо.

Фейк-ньюс, говорите? Да не надо никаких фейк-ньюс, достаточно отсечь из новости «лишнее», что виртуозно делают российские госСМИ.

Видимо именно эти приемы будут основными темами разбора на научной конференции в МГУ, куда приглашены и главные исполнители всей грязной работы Чепига-«Боширов» и Мишкин-«Петров». Будем следить за развитием событий.

Telegram-канал «СерпомПо»