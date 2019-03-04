Российский премьер Медведев заявил о «сомнения в легитимности» выборов в Украине

Медведев «обвиняет» украинские власти в нарушение «всех европейских демократических норм».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «жесткая и грязная избирательная кампания» в Украине вызывает опасения в легитимности предстоящих выборов. Он заявил об этом в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию, пишет «Интерфакс».

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано», – сказал Медведев.

По его словам, важно, «будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций».

«Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», – сказал глава правительства РФ.

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Он заявил, что буквально на старте предвыборного марафона Киев «под надуманными предлогами» закрыл избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России.

«Около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан», – считает Медведев.

Кроме того, по его словам, Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования.

«Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами – даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать», – заявил Медведев.

«Интерфакс»