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Новости

Оккупационная полиция в Симферополе отпустила задержанного ранее архиепископа Климента без составления протокола

04 марта 2019

Архиепископ опасается, что его задержание может быть связано с намерением оккупационных властей закрыть главный крымский храм ПЦУ в Симферополе.

Оккупационная полиция вечером отпустила архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща), которого задержали днем в воскресенье, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Архиепископа Климента отпустили без составления протокола», – написал Полозов, опубликовав фотографию с архиепископом и еще одним адвокатом Эмилем Курбединовым.

По факту незаконного удержания архиепископа в отделе полиции более трех часов адвокаты подали заявление в местную оккупационную прокуратуру через электронную форму.

В оккупированном Симферополе задержали архиепископа Православной церкви Украины

Напомним, Климента (Куща) задержали 3 марта на автовокзале Симферополя около полудня. Он должен был выехать с центрального автовокзала Симферополя на суд над Павлом Грибом в Ростове-на-Дону, однако вместо этого его забрали в отдел полиции, чтобы допросить о краже в церкви.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: автокефалия ПЦУ, Климент, крым, Россия, Украина

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