Украинский флаг в Тверской области. Хождение по мукам политбеженца Егоров

Егоров пытался получить статус беженца в Украине, но был депортирован. Ему пришлось вернутся в Мордор. Сейчас, после освобождения из-под стражи, он вывесил украинский флаг на своем доме и ожидает ареста.

Угадайте страну по фотографии. Нет. Не Украина. Это Россия. Тверская область. Владимир Егоров, экстремист, вывесил у себя на доме, который ему пытались поджечь, бросив в окно канистру с бензином, когда там спала его жена и двое детей, украинский флаг, – пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Владимир – тот самый человек, который бежал в Украину, прожил тут неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за погранпункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле.

Угадайте страну по фотографии. Нет. Не Украина. Это Россия. Тверская область. Владимир Егоров, экстремист, вывесил у… Опубліковано Аркадієм Бабченком Неділя, 3 березня 2019 р.

Потом вынужден был вернутся в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию. Он отсидел в СИЗО в Брянске. Был выпущен под подписку.

Сейчас сидит в этом самом своем недосоженном доме, вывешивает в поддержку Олега Сенцова тризуб, и ждет ареста.

Вы меня, конечно, извините, но такую миграционную политику я не понимаю и не пойму.

Нельзя так.

Аркадий Бабченко, Facebook