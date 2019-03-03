В Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины задержали наемника России

На блокпосту в Луганской области задержали наемника России. Его подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации на Донбассе.
В Луганской области украинские военные задержали наемника российско-оккупационных войск, сообщили в штабе ООС 3 марта.
«Во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками», – говорится в сообщении.
На Луганщині гвардійці затримали найманця російсько-окупаційних військ#ООС #операція_ОС_НГУДнями під час несення…
Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 2 березня 2019 р.
Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.
Его задержали и доставили в Беловодский отдел Национальной полиции.
Ранее пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17.