В Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины задержали наемника России

На блокпосту в Луганской области задержали наемника России. Его подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации на Донбассе.

В Луганской области украинские военные задержали наемника российско-оккупационных войск, сообщили в штабе ООС 3 марта.

«Во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками», – говорится в сообщении.

Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Его задержали и доставили в Беловодский отдел Национальной полиции.

Ранее пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17.

Пресс-служба штаба ООС