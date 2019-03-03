В России заявили о задержании соратника убитого главаря «ДНР» Захарченко боевика «Ташкента»

Задержанного бывшего главу «минсдоха «ДНР» Тимофеева подозревают в рейдерстве. В то же время, другой соратник покойного Казаков опровергает факт задержания «Ташкента».

В Ростове-на-Дону задержали бывшего «министра доходов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент». Его подозревают в рейдерском захвате агропромышленного предприятия, сообщает российский сайт «DonDay» со ссылкой на источники в правоохранительных органах России.

«Директор ООО «Колос Д» Вадим Савенко обвинил бывшего главного фискала «ДНР» в захвате его предприятия в ноябре 2017 года. По словам потерпевшего, Тимофеев завладел 850 млн рублей», – говорится в сообщении.

Тимофеева якобы доставили в Москву для проведения следственных действий.

В то же время бывший советник Захарченко Александр Казаков заявил, что Ташкента не задерживали.

В 2016 году прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения Тимофеева. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации).Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

31 августа 2018 Тимофеев уцелел при покушении на главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко. Позже «Ташкент» сбежал в Россию.

«DonDay»