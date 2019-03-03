Сочтены ли дни Пасечника? Лубянка проводит зачистку в ОРДЛО

Пока Лубянка не только не погружена с головой в луганские страсти, которых, по сути, еще нет, но и занята «наведением порядка» в донецких широтах.

События прошедшей недели на оккупированной Россией части Донбасса прежде всего запомнятся шокирующими заявлениями московской писательницы Александровой–Зориной недавно вернувшейся из оккупированного Донецка. Но этому предшествовали другие события, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук: навязчивые слухи о серьезной болезни «главы «ЛНР» чекиста Леонида Пасечника и злоключениях соратника убитого Александра Захарченко – известного боевика Александра Тимофеева-«Ташкента» и связанных с ним коллаборантов.

Навязчивые слухи о болезни Пасечника

Всю уходящую неделю для жителей оккупированной Луганщины главной темой обсуждений было состояние здоровья главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. Более того, слухи о том, что данный ставленник ФСБ болен неизлечимой болезнью и вот-вот окочурится, вышли далеко за пределы Луганска и округи и стали настолько навязчивыми, что «глава «ЛНР» после продолжительного перерыва вынужден был-таки «выйти в люди».

1 марта Пасечник провел торжественную встречу со студентами давно захваченного оккупантами Луганского национального университета им. Тараса Шевченко, где премного улыбался и показывал в общении чрезмерную живость на камеру местного пропагандистского телеканала «Луганск 24».

Правда, это нисколько не означает, что бывший полковник СБУ, предавший присягу украинскому народу, реально пышет здоровьем, а не явился на постановочный спектакль со студентами, допустим, под обезболивающими и наркотическими средствами. К тому же Пасечник уже пропадал куда-то после нового года на более чем месяц (по слухам, именно в этот период он перенес в Москве не совсем удачную операцию на сердце), вернувшись в Луганск в начале февраля, он спешно сделал несколько фотосессий и одно видеообращение, после чего опять исчез с информпространства.

Но даже если этот бравый чекист здоров как бык, упорные обсуждения его возможной болезни свидетельствуют о приближении его если не физического, то уж точно квазиполитического конца. Тем более что московские хозяева Пасечника с Лубянки и их конкуренты-сурковцы действительно могут выражать недовольство по поводу крайнего упадка ОРЛО во всех отношениях, когда времена Плотницкого кажутся чуть ли не «рассветом народной республики». А это означает, что нынешний «глава «ЛНР» семимильными шагами движется к финишу своего «царствования» попросту по причине своей профнепригодности.

Впрочем, в случае замены Пасечника на другую кремлевскую марионетку глобально в оккупированных Россией районах Луганщины мало что изменится. Единственное, сюда опять переместится эпицентр противостояния разных башен Кремля, а это, конечно, на руку Украине.

К примеру, ГРУ желало бы видеть в главном кресле в ОРЛО своего давнего агента, действующего «премьера «ЛНР» Козлова, Сурков не прочь бы вернуть в Луганск своего Плотницкого, хотя это выглядит из разряда фантастики. Ну а ФСБ, организовавшая осенью 2017 г. свержение сурковского любимца, могла б вместо Пасечника поставить на «главу МВД «ЛНР» Корнета, чьими руками и был осуществлен тот приснопамятный ноябрьский переворот.

Подвал для бывшего топ-«регионала»

Пока же Лубянка не только не погружена с головой в луганские страсти, которых, по сути, еще нет, но и занята «наведением порядка» в донецких широтах. На прошедшей неделе под раздачу ФСБ попал любитель «распила бюджета» при любых власть предержащих – 63-летний Загоруйко, ныне являющийся «директором департамента стратегического анализа и планирования Совмина «ДНР», а в дооккупационный период занимавший высокий пост главы фракции Партии регионов в Донецком облсовете.

Загоруйко был внезапно отправлен «на подвал» 27 февраля то ли за «воровство госсредств в особо крупных размерах», то ли как «агент СБУ», то ли по тому, и по другому обвинению одновременно. Само собой, закамуфлированное под «МГБ «ДНР» донецкое подразделение ФСБ никакими официальными сообщениями по этому поводу не делится, но факт ареста этого коллаборанта подтверждают многочисленные источники в оккупированном Донецке.

До 2014-го Загоруйко многие годы удачно лавировал между командой Ахметова и «семьей» Януковича, а с приходом оккупантов втерся в доверие к главному «минсдоху республики» Тимофееву по кличке «Ташкент» и даже возглавил карманный тимофеевский «Оплот Донбасса». Однако тут нюх старого чинуши стал его подводить.

Очевидцы утверждают, что и до ликвидации Захарченко в последний день прошлого лета, и после сего эпохального происшествия в донецком ресторане «Сепар» Загоруйко называл «врагами народной республики» не абы кого, а саму южноосетинскую корпорацию генералов ФСБ «Внешторгсервис». А ей принадлежит фактически вся отжатая промышленность в ОРДЛО и кресло «премьера «ДНР» для ее ставленника Ананченко в придачу. Да и гебисты, как известно, даже старых обид никому не прощают.

Впечатления московской писательницы

Безусловно, в отсутствии хлеба даже такими зрелищами, как внутривидовые разборки в оккупационной администрации, сыт не будешь. А о том, как нынче совсем не припеваючи живется простым донетчанам, поделилась в свежем блоге для русской службы «Радио Свобода» московская писательница Елизавета Александрова–Зорина, недавно вернувшаяся из захваченного российскими «ихтамнетами» Донецка.

В частности, она поведала о космических по здешним мерках зарплатах – 15 тыс. руб. (чуть более 6 тыс. грн), которые получают только так называемые «ополченцы». Поэтому многие жители довольствуются суммами и в 5 тыс. руб. (2 тыс. грн).

«Все только и говорят, что о еде. И так нежно, словно речь о чем-то родном, близком. Не хлеб, а хлебушек, не молоко, а молочко, не кровяная колбаса, а «кровяночка». Это лексика бедняков, которые недоедают. Из второго города Украины Донецк превратился в город нищих», – резюмировала в литературных красках Александрова–Зорина.

И добавила, что в магазине «Обжора» в центре Донецка старушка, просившая милостыню, поцеловала ей руку, когда она протянула ей 50-рублевую купюру. А если в магазине оплатить пожилому человеку покупки, то есть риск, что он будет рыдать у вас на груди, потому что 200 рублей (порядка 82 грн), которые отдашь кассиру, – это «огромные, огромные деньги».

Олег Полищук, «Деловая Столица»