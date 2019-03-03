Снявшийся в пользу Гриценка Дмитрий Гнап ранее обвинял экс-минобороны в масштабной коррупции

Дмитрий Гнап провел титаническую работу по разоблачению незаконной передачи 146 гектаров земли под Киевом действующим тогда министром обороны Украины Анатолием Гриценко известном олигарху Василию Хмельницкому.

На прошлой неделе в медиаполе случилось два события: расследование Дениса Бигуса по коррупции в оборонной промышленности, а также присоединение к Анатолию Гриценко Андрея Садового и Дмитрия Гнапа. Интересно, что последний – журналист-расследователь коррупции, ранее обвинял в хищениях в оборонке своего нынешнего партнера – Анатолия Гриценко.

«Дезинформация!, Ложь!, Заказуха!» – это краткий список ярлыков, которыми вчера нас наградили господин Гриценко и его сторонники. Для меня важно разобраться в этой ситуации, ведь речь идет о журналистской репутации нашей команды, – писал Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook почти 5 лет назад в октябре 2014 года.

Поэтому, я поставил Анатолий Гриценко три вопроса, ответы на которые он до сих пор и не предоставил, к сожалению.

И его можно понять, ведь он оказался в очень затруднительном положении. Как он из него выпутываться, я даже не знаю.

И вот почему «Слідство.Інфо» сообщило, что Гриценко будучи министром обороны отдал Василию Хмельницкому – известному олигарху-дерибанщика 146 гектаров земли под Киевом. Данные об этом можно найти в Едином реестре судебных решений.

Мог в этом случае Анатолий Гриценко не мог не знать, кому он передает землю? Нет. Поскольку в документе, как установил суд, четко указывается новый владелец земли: «Министерство обороны Украины дало согласие на прекращение права пользования земельным участком с последующим ее предоставлением ООО «Столица Центробуд «под строительство жилого комплекса.» На тот момент учредителем «Столицы Центробуд» была кипрская компания «Денсек Лимитед».

Поищите в Google об этой фирме. Это одна из самых грязных оффшорных прокладок, с помощью которой Хмельницкий и Иванов, в частности, украли «Киевэнерго», «Киевгаз» и «Киевводоканал» в столичной общины.

Затем, господин Гриценко пытался выкрутиться. Три месяца назад он заявил журналистам что не помнит об этой земельную сделку: «Как вы думаете, сколько за 3 года я подписал документов? Десятки тысяч. Если покажете мне … а так я не могу сказать, извините». Взято отсюда.

Неудивительно, что экс-министр не помнит об этом документе и говорит о передаче почти 150 гектаров столичной земли, как речь идет о какой банальную платежку на канцелярию. Забыл, значит.

Впрочем, Гриценко мог бы вспомнить обо всем этом в суде, куда его вызвали как свидетеля. Дважды. Но он так и не явился на слушания по этому делу. Дважды. И не хочет рассказывать о том подписывал он или не подписывал этот документ.

Потому, что в обоих случаях – ему нелегко. Признаться, что подписывал, значит нажить славу коррупционера, который дерибанит землю. Признаться, что не подписывал, значит Хмельницкий не только автоматически теряет эту землю, но и запускается расследование по факту подделки подписи министра, и некоторые менеджеры Хмельницкого попадают под тяжелый криминал.

А, ссориться с Хмельницким, Анатолий Гриценко, почему-то совсем не хочет, – и это почему, господин Анатолий? Почему виртуальной войны с олигархами для вас приятнее реальные? Ну и работа вашего сына на Хмельницкого, здесь ни при чем, конечно.

Кстати, расследование подделки подписи Гриценко прокуратурой уже началось. Только запустил его сам Анатолий Гриценко, который по идее должен быть заинтересован в установленные истины и давно мог бы подать заявление в милицию.

Это расследование запустили жители военного городка и общественные активисты, которые судятся за эту землю с Хмельницким. И для них доказательство подделки подписи автоматически означает победу в этом деле.

Что касается обвинений меня или моих коллег во лжи, то меня трудно этим огорчить или удивить. Меня обвиняли во лжи Азаров, Могилев, Каськив. Но проходило время, жизнь придавало новые доказательства наших расследований и доводилось их правоту. А вот где упомянутые деятели сейчас?

Немного огорчает только то, что поклонники Гриценко слепо верят своему любимцу, даже не пытаясь задать вопрос: почему молчит их лидер? какие у него аргументы когда он говорит?

Я понимаю, что насмотревшись на гадкие рожи старой и новой власти, хочется уже влюбиться в то порядочного политика. Отдаться ему всей душой. Но это ошибка, которую мы все же проходили с Ющенко.

Я думал, что многие этот урок уже усвоил: «чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться».

Можно поддерживать и симпатизировать политикам. Но нельзя им слепо верить. Никому из политиков. Никогда.

Потому слепая вера и влюбленность даже ангела превратит в дерьмо. Более того – чем жестче контролируешь политика, тем лучше он себя ведет.

Как написал один умный мужчина:

«… Не завидуй же никому.

Смотри вокруг себя.

Нет рая на всей земле.

И нет и на небе».

"Дезінформація!", "брехня!", "заказуха!" – це короткий список ярликів, якими вчора нас нагородили пани Гриценки та їхні… Опубліковано Дмитром Гнапом Вівторок, 21 жовтня 2014 р.

И интересное кино получается: сначала проводится титаническая работа по разоблачению коррупционной схемы где главным злоумышленником был тогдашний министр обороны Украины Анатолий Гриценко, спустя пять лет этот самый злоумышление получает полную поддержку со стороны расследователя на президентских выборах. Правда, что остается сказать – «неисповедимы пути твои…».

Дмитрий Гнап, Facebook