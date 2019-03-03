Дух Европы. Кто изменит парадигму жертвы?

Что есть Дух Европы? На каких жизнеутверждающих принципах можно было бы возродить былое величие колыбели европейской цивилизации, сожженное и растоптанное в итоге Второй Мировой войны.

Дух Европы повержен, сожжен, растоптан, почти уничтожен. Это случилось вчера? – Нет, это произошло 75 лет назад, когда «ныне покинувшие Европу два великих союзника» в Потсдаме и Ялте разделили ее пополам, вступив в сговор с самой преступной, антикультурной, бесчеловечной, самой лживо-популистской страной, какую знала история, – об этом пишет на своей странице Facebook разбирает российский историк Александр Сытин.

Германский мир, простирающийся от низовьев Рейна до Даугавы и от побережья Балтики до заснеженных альпийских вершин; мир, подаривший аристократию, городское право, да и сами города всем странам от пролива Святого Георга до Уральских предгорий – этот мир был не просто расчленен и превращен в руины. Самый Дух его – дух гармонии классической Греции, героических легионов Рима, рыцарского единства эпохи каролинского возрождения, культурных вершин готики, Ренессанса и классицизма, был выжжен, как без всякой военной необходимости были выжжены Дрезден, Гамбург, Киль, Кельн и сотни других городов.

Составлявшую основу этого Духа, питавшую его героическую парадигму графа Роланда и Сида, Карла Великого и рыцарей Круглого стола, Бернарда Клервосского и энциклик Иннокентия III, Киплинга и Сесила Родса сменила столь милая душе «интеллектуалов» парадигма жертвы, в основании философии и жизненных установок которой Зигмунд Фрейд, Франц Кафка и Герберт Маркузе. И не надо прикрываться величайшими именами Эразма, Данте, Гете, Шиллера, Гегеля и Шеллинга.

Закончилась очередная блокировка. Как раз месяц назад появилось письмо 30 европейских интеллектуалов. Я был на передаче … Опубліковано Alexander Sytin Субота, 2 березня 2019 р.

Извольте, господа, чтить ваших духовных отцов и не смейте всуе приватизировать имена тех, кто мечтал об истинно единой великой Европе, выстроенной на основе подлинно европейского Духа и Фаустовской души, вечно устремленной к освоению и обустройству неведомых пространств, готовой не приваживать в свой дом чужаков и дикарей, но покорять их силой характера и воли, а если понадобится, то силой меча и свинца.

Вашей Европе грозит опасность? – Возможно. Wir werden zurückkommen und die Welt wird von unseren Schritten zittern! Это будет не раздробленная и не популистская Европа. Популизм – ваш удел.

Это будет подлинная Европа, вернувшая свои иерархические принципы и героический дух, занятая великими свершениями, а не погрязшая в мелких, вызывающих лишь отвращение, поисках гендерной самоидентификации. Европа великой свободы – не вседозволенности самовыражения скучающего в своей развращенности индивида, а свободы, основанной на самоограничении, самодисциплине, чувстве чести и долга перед званием европейского Человека.

Это будет Отечество тех и для тех, кто готов стать под знамена его Духа, принять всей душой его ценности и быть верным им до конца.

Александр Сытин, Facebook