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Взгляд

Дух Европы. Кто изменит парадигму жертвы?

Александр Сытин, Facebook
03 марта 2019

Что есть Дух Европы? На каких жизнеутверждающих принципах можно было бы возродить былое величие колыбели европейской цивилизации, сожженное и растоптанное в итоге Второй Мировой войны.

Дух Европы повержен, сожжен, растоптан, почти уничтожен. Это случилось вчера? – Нет, это произошло 75 лет назад, когда «ныне покинувшие Европу два великих союзника» в Потсдаме и Ялте разделили ее пополам, вступив в сговор с самой преступной, антикультурной, бесчеловечной, самой лживо-популистской страной, какую знала история, – об этом пишет на своей странице Facebook разбирает российский историк Александр Сытин.

Германский мир, простирающийся от низовьев Рейна до Даугавы и от побережья Балтики до заснеженных альпийских вершин; мир, подаривший аристократию, городское право, да и сами города всем странам от пролива Святого Георга до Уральских предгорий – этот мир был не просто расчленен и превращен в руины. Самый Дух его – дух гармонии классической Греции, героических легионов Рима, рыцарского единства эпохи каролинского возрождения, культурных вершин готики, Ренессанса и классицизма, был выжжен, как без всякой военной необходимости были выжжены Дрезден, Гамбург, Киль, Кельн и сотни других городов.

Составлявшую основу этого Духа, питавшую его героическую парадигму графа Роланда и Сида, Карла Великого и рыцарей Круглого стола, Бернарда Клервосского и энциклик Иннокентия III, Киплинга и Сесила Родса сменила столь милая душе «интеллектуалов» парадигма жертвы, в основании философии и жизненных установок которой Зигмунд Фрейд, Франц Кафка и Герберт Маркузе. И не надо прикрываться величайшими именами Эразма, Данте, Гете, Шиллера, Гегеля и Шеллинга.

Закончилась очередная блокировка. Как раз месяц назад появилось письмо 30 европейских интеллектуалов. Я был на передаче …

Опубліковано Alexander Sytin Субота, 2 березня 2019 р.

Извольте, господа, чтить ваших духовных отцов и не смейте всуе приватизировать имена тех, кто мечтал об истинно единой великой Европе, выстроенной на основе подлинно европейского Духа и Фаустовской души, вечно устремленной к освоению и обустройству неведомых пространств, готовой не приваживать в свой дом чужаков и дикарей, но покорять их силой характера и воли, а если понадобится, то силой меча и свинца.

Вашей Европе грозит опасность? – Возможно. Wir werden zurückkommen und die Welt wird von unseren Schritten zittern! Это будет не раздробленная и не популистская Европа. Популизм – ваш удел.

Это будет подлинная Европа, вернувшая свои иерархические принципы и героический дух, занятая великими свершениями, а не погрязшая в мелких, вызывающих лишь отвращение, поисках гендерной самоидентификации. Европа великой свободы – не вседозволенности самовыражения скучающего в своей развращенности индивида, а свободы, основанной на самоограничении, самодисциплине, чувстве чести и долга перед званием европейского Человека.

Это будет Отечество тех и для тех, кто готов стать под знамена его Духа, принять всей душой его ценности и быть верным им до конца.

Александр Сытин, Facebook

Tags: Александр Сытин, Европа, ЕС, культура, политика

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