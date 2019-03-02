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Зона "русского мира"

Когда «Беркут» вернется в Украину. Экс-глава МВД Украины времен Януковича сделал ряд заявлений

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
02 марта 2019

В России продолжают обсуждать предстоящие в Украине выборы и «киевскую хунту».

Размышления на тему, почему Украину оторвали от «византийской цивилизации», и кто в Киеве ждет Майдан по-русски, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка

«Когда слышишь этих людей остается только удивляться кто раньше руководил Украиной и как сильно изменилась наша страна!» – подчеркивает Цимбалюк.

В России вытащили в публичное пространство очередного «эксперта» по Украине – экс-министра внутренних дел Украины Виталий Захарченко, ныне «представляющий» оккупированный Крым в Совете Федерации. Он сделал ряд любопытных заявлений.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Виталий Захарченко, выборы, Евромайдан, крым, Россия, Украина

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