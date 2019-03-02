В оккупированный Крым прибыла российская передвижная выставка «трофейного оружия» из Сирии

Эшелон при передвижении по оккупированному полуострову сопровождают боевые вертолеты.

На железнодорожный вокзал Керчи 2 марта прибыл эшелон с «трофейным оружием» из Сирии, выставку которого оккупанты запланировали провести в нескольких городах Крыма, сообщает сайт «Крым.Реалии».

Эшелон состоит из нескольких открытых платформ, на которых стоит различная техника якобы «захваченная у террористов в боях в Сирии», а также несколько разрисованных граффити вагонов, в которых располагается экспозиции оружия.

В Севастополе из-за проведения выставки введут временные ограничения для автотранспорта.

По информации российских военных, поезд из Керчи в Севастополь сопровождают военные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война, в результате которой погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет в нем поддержку президенту Сирии Башару Асаду – режиму, которому значительная часть западного и арабского мира отказала в легитимности.

Ранее сообщалось, что в Германии вынесен приговор племяннику российского пропагандиста Киселева. Бывший боевик участвовавший в российской агрессии на Донбассе приговорен к тюремному сроку чуть больше двух лет.

«Крым.Реалии»