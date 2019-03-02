Не Лавровым единым силен Бигус. «Ватная» родня скандального «расследователя»

Выясняя особенности генеалогического древа российских родственников жены Бигуса выявляются новые интересные подробности «ватности» этого семейства.

У жены «расследователя» Дениса Бигуса выявились очень влиятельные родственники в России связанные с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, об этом недавно сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзындзя. Но на этом история отнюдь не закончилась и появились новые интересные подробности которыми поделился Дзындзя.

Впрочем, для начала напомним генеалогию российских родственников «рас следователя» Бигуса о которой сообщил Андрей Дзындзя в прошлом своем материле:

Оказывается Денис Бигус, который проводит скандальные расследования в Укроборонпроме, имеет большую и влиятельную семью в России! Точнее влиятельных родственников своей жены

Социальные страницы почти никогда не лгут, если не лениться искать по ним информацию и связи.

Так как вы видите на фото – это статный пожилой человек в погонах полковника – дядя жены Бигуса!

Пожалуй ордена за службу России давали ему недаром, потому, что его сын Андрей Соболев (брат жены Бигуса) сделал неплохую карьеру. Ну раз сфотографирован за спиной министра иностранных дел России Сергея Лаврова!

Возможно на сегодня Андрей Соболев уже закончил Академию госслужбы в Москве.

Если просматривая фотографии вам уже зарябило в глазах от российских триколоров – впечатление правильное. Семья жены Дениса Бигуса – патриоты, правда России, а не Украины.

И даже активно интересуются практикой шпионажа, судя по книг на полке, и любят почитать об опыте ЦРУ.

А теперь стоп!

Задумайтесь – Денис Бигус получил анонимную информацию и раскрыл данные о том, что вопреки запретам из России в Украину через посредников поставлялись запчасти для наших БТРов. Можно только представить как охотились за этими поставщиками служаки российской ФСБ.

Что же буду и дальше изучать связи большой семьи Бигус в России. И в Украине тоже. Кто что узнает – пишите мне.

В свою очередь сам Денис Бигус подтвердил телеканалу «ТСН» наличие российской родни, однако, по его заверениям, – с родственником его жены в последний раз виделся в 2012 году.

«У жены есть родственники в России, да. Я виделся с ним в 2012 году», – подчеркнул он.

Но как оказалось все не так просто и Дзиндзя выложил очередную порцию своего расследования, а также пообещал новые факты.

Итак, согласно Дзиндзи:

Ну, что время кончилось. Денис Бигус не набрался смелости узнать своих родственников, которым кстати должен благодарить своей стремительной карьере, но об этом в дльнейшей части моего расследования.

Начнем с того, что до Майдана Денис не знал куда себя деть. Как журналиста его очень ценили. Он долго нигде не задерживался.

На стенограмма сделал «мощное» разоблачения фирмы, торгующей цветами звезд с РФ, которых так любит семья Бигуса. Все, что он там смог сделать, так это поснимать себя любимого с разных ракурсов.

Видимо поэтому и решил Бигус уйти в программисты. В фейсбуке писал, что будет изучать Ява, кстати, так и не выучил.

Почему он решил стать программистом? Может, потому что более умнее жена, которую зовут Екатерина Соболева, работала в МТС. А может Бигус надоело торговать автохимией вместе с братом жены (такое тоже было).

Но с лирикой заканчиваю, если начали о жене. Так вот.

Это жена Бигуса Катерина Соболева поздравляет своего отца с днем ​​рождения. Поздравление ему передает супруга высокопоставленного чиновника с Урала. А в лайках поста про этого чиновника, есть и тетя жены Бигуса.

Это 2014-й год, а не 2012-й, с которого он якобы не общается с родственниками своей жены – так Денис вчера сказал.

Ну ок, может разовый обмен лайками, это не общение.

Ок ок. Вот папа и мама жены БИГУС. На параде 9 мая. 2016 год в Екатеринбурге.

Вы мне ответите, что все родственные связи расторгнут! Денис и жена не общаются с ватной семьей, что радуется параду убийц украинцев.

Вот родной брат п##дуе с портретом деда на палке в 2015-м году да так, что по Раша ТВ транслируют.

Открываем братика, ну там вата головного мозга – любовь к фильму Бригада.

Кстати поспрашивайте, что Денис хотел делать в Бригада-2.

При чем тут Бигус, не с кем не общается! Потому что они вата.

Ну вот жена Бигуса в лайках брата, вот мамка Бигуса, а вот в друзьях вата-брата Бигуса и сам Бигус-брат.

Продолжение следует…

Андрей Дзындзя, Facebook