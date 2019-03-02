Константинополь отказал РПЦ обсуждать Томос для Украины

Константинопольский патриархат сделал резкое заявление в ответ на инициативу Антиохийской, Московского и других патриарха о проведение Всеправославного собора по вопросу автокефалии украинской церкви.

Предоставление Томоса Православной церкви Украины не будут выносить на обсуждение собрания предстоятелей православный церквей и Всеправославного собора. Такое решение озвучил Вселенский патриарх Варфоломей, отреагировав на инициативы ряда церквей, зависящих от Русской православной церкви, передает «Сerkvarium».

В ответ на призыв предстоятеля Антиохийской церкви патриарха Иоанна провести собор, из Константинополя направили письмо с отказом, напомнив об исторических причинах.

«В ответ мы вас информируем, что после того, как четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезные основания воздержаться от таких сборов на общеправославном уровне, которые будут тщетными, поскольку приведут к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом», – сказано в письме.

Речь идет о Всеправославном соборе на Крите в 2016 году, который проигнорировали Антиохийская, Русская, Болгарская и Грузинская церкви. По словам Варфоломея, это лишило их права требовать всеправославных обсуждений в дальнейшем.

«Великая святая церковь Христова, глядя в любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола в собрании миллионов верующих, до объятий канонической Церкви после того, когда они были вне ней несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все остальные новосозданные автокефальные церкви, которые утверждены тем же методом без православного собора или общего обсуждения с братскими автокефальными церквами, признанные в их положении всеми церквами, и имена их новых предстоятелей добавлены в диптих», – подчеркнул Варфоломей, отметив, что предоставление Томоса Православной церкви Украины было обусловлено пастырской необходимостью.

Отмечается, что собор, о котором говорит РПЦ – теоретически невозможен, ведь без участия ПЦУ Константинополь провести его не согласится, а украинскую делегацию Москва, вероятнее всего, признать откажется.

«Сerkvarium»