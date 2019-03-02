В России спецслужбы готовят экзит-полы для дестабилизации ситуации в день выборов в Украины

Основная цель российских вбросов – создания оснований для заявления о якобы нелегитимности выборов. Особый акцент будет сделан на якобы препятствиях в работе таких экзит-полов на избирательных участках.

Спецслужбы РФ при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению ложных данных экзит-полов с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов Президента Украины. Экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко сообщили об этом в комментарии «Guild Hall».

«По нашим данным политтехнологи из «Центра политической конъюнктуры» Алексея Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковых данных экзит-полов во время президентских выборов. Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов Президента Украины», – заявил полковник Дмитрий Соболев.

«Для распространения ложных данных планируется задействование так называемых «консалтинговых альянсов» – ситуативных и коррумпированых объединений мелких консалтинговых групп, которые для создания впечатления «авторитетности» будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием», – подчеркнул он.

«Вброс фейковых данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа. Первые ложные данные должны появится 31 марта в неофициальных источниках – социальных сетях, Telegram-каналах, и т.д. около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса избирателей проголосовавших с 8:00 – 12:00 и должна продемонстрировать, якобы критически низкий рейтинг действующего президента на уровне 4-6%», – сообщил полковник запаса Сергей Литвиненко.

«Второй этап начнется около 17:00. Также, через неофициальные каналы, будет распространятся вторая волна фейковых данных, где рейтинг нынешнего президента уже будет выше, но он будет оставаться на 3-4 месте в рейтинге и обязательно после пророссийского кандидата», – отметил он.

«После 20:00 стартует третий этап – на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-полов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата», –

«Будет сделан акцент на якобы препятствиях в работе таких экзит-полов на избирательных участках», – подчеркнул он.

«Guild Hall»