Поколение сыновей. Кому достанется власть после Путина

Дети нынешней российской правящей элиты – это взрослые, с уже сформированным мировоззрением, профессиональным и жизненным опытом люди, готовые принять власть от своих отцов.

Сыновья Якунина, Патрушева, Матвиенко, Чайки, Добродеева и т.д. и т.п. – это квалифицированные, современные и уже 40-летние опытные парни. Они хорошо освоили те индустрии, в которых они работают уже 10-15 лет, а кто и все 20. Они и внутреннюю кухню знают, и глобальную экономику, – об этом на своей странице в Facebook пишет российский политолог Александр Морозов.

И в целом ясно, что так называемый «транзит власти» и «проблема 2024» – это не вопрос передачи власти от Путина другому «путину» (что само собой), а переход всей «корпорации» этих сыновей – вместе со всей челядью – в «Прекрасную Россию Будущего». Собственно, именно они ею и будут.

От отцов, заехавших под санкции, им и придется принять все хозяйство и дальше держать его 30-40 лет. А потом передавать дальше. Какой у них «образ будущего» мы не знаем, да это и не важно. Потому что образ будущего у таких «политических субъектов» вырабатывается органически, так сказать «желудком».

Сыновья Якунина, Патрушева, Матвиенко, Чайки, Добродеева и т.д. и т.п. — это квалифицированные, современные и уже… Опубліковано Александром Морозовим Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Тут нелепо ожидать какой-то смелой «политической философии». Конечно, можно поставить вопрос: а кто на другом конце коромысла? То есть кто имеет какие-то основания заявлять себя «альтернативой» этим сыновьям. И каковы эти основания?

Ну, мы все видели, что такой заявкой является Навальный – в их же поколении крепко стоящий парень, главная тема мессиджа которого: «Парни – вы здесь не одни, а ваши отцы – говно».

Но их много. А он – один. И с таким мессиджем он их не одолеет. Потому что мобилизовать сыновей «других отцов» – и тем самым уравнять ставки – очень трудно.

Получается, что это «антиэлитная революция», схватка безродных с нобилитетом. Русские на это не пойдут. Предпочтут прижать уши и пойти под «путинских сыновей».

Иначе говоря, никакой проблемы транзита нет. Она уже решена в пользу этого «поколения сыновей».

Александр Морозов, Facebook