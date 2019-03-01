Россия не намерена признавать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Россия не желает признавать юрисдикцию Гаагского суда на рассмотрение данного иска.

Россия решила не признавать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому», заявили в Минюсте России сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины» вырос еще на $200 миллионов. Это проценты, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне по итогам двух споров.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Так же Гаагский суд вынес решение в пользу «Нафтогаз» по иску к России за оккупацию Крым и захват активов компании.

РИА «Новости»