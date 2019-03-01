Калви – это Ходорковский 2.0?! Да не смешите Вы честной народ

В России вновь хватаются за «идею» сделать из банальнейшего «беспредела по закону» с отжимом экономических активов громкий «политический процесс века». Видимо дел у российской оппозиции – полный швах…

Вона! Пошла писать губерния! Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви со товарищи, которого щас закрыли по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, мог материально поддерживать российскую оппозицию, пишет редакция Telegram-канала «СерпомПо».

«Пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами» – поделились сегодня инсайдом с телеканалом «Дождь» некие источники, «близкие к Кремлю».

Либеральные экономисты криком исходили, что арест Калви окончательно испортит и без того затхлый инвестиционный климат на одной шестой части суши. Ведь нельзя решать «спор хозяйствующих субъектов», используя всю мощь ФСБ! А тут – ясный сигнал целевой аудитории – товарищи инвесторы, вам беспокоиться не о чем, Калви на политике погорел и т.д., не лезьте куда не надо, все будет гут.

Пресс-Песков, как и адвокат Калви Клеточкин, политическую версию опровергают.

Зато тезис о Калви как о спонсоре «пятой колонны» активно, не жалея чернил, отрабатывает, «Незыгарь».

Последний крупный российский бизнесмен, что пытался играть в России в политику, потом десять лет провел в местах отдаленных. И вытащили его только благодаря усилиям западных политиков. Калви лавры Ходорковского покоя не давали? Не смешите наши «Искандеры».

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