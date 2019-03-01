Шпионские скандалы в Крыму и Швеции. Как Москва мстит за унижение в Солсбери

Что общего между задержанными в Швеции российскими шпионами и украинским предателем в Крыму.

В разных точках Европы на этой неделе произошли два шпионских скандала. Один из них получил свое продолжение в виде судебного приговора, второй – нет, но оба непосредственно связаны с Россией, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Первый инцидент – это задержание в Швеции двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Второй – приговор бывшему украинскому военному, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму.

Отсель теперь грозить мы будем кедом

26 февраля в центре Стокгольма Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) задержала первого подозреваемого в ведении такой деятельности, который, вероятно, был завербован офицером российской разведки в 2017 г. Детали пока не приводятся.

Но известно, что задержан этот человек был не после, как пишет тот же «Интерфакс», а во время встречи с российским разведчиком. Как шведская спецслужба поступила с россиянином, не сообщается, но учитывая, по данным СМИ, наличие у него дипломатического прикрытия (как и у многих других российских агентов), есть основания считать, что шведы ему ничего сделать не могли.

Однако на этом не все, поскольку на следующий день SÄPO задержала еще одного потенциального российского шпиона. Спикер спецслужбы Габриэль Вернстедт подчеркнул при этом, что эти инциденты между собой не связаны.

Что, между тем, указывает на существование в этой скандинавской стране, все более «недружественной» в отношении к РФ, разветвленной агентурной сети российских спецслужб. Интерес Москвы к Швеции можно объяснить и понять, исходя из слов Вернстедта, сообщившего, что второй подозреваемый осуществлял некую незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 г.

На этот период, напомним, приходится избирательная кампания. Шведы выбирали новый парламент 9 сентября, а результаты выборов запустили достаточно продолжительный политический кризис. Дело в том, что левый и правый блоки получили практически одинаковое количество голосов. У левых – 40,7%, у правых – 40,3%. А наилучший результат по приросту голосов показал ультраправая партия «Шведские демократы» – 18%.

Оба блока не пожелали формировать кабмин с ультраправыми, бывший уже лидер которых Микаэль Янссон открыто восхищался Путиным, а нынешний – Йимми Окессон – не пожелал выбрать между президентом РФ и лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В общем, никто не хотел пачкаться о «демократов», и начались продолжительные переговоры, завершившиеся фактически только в этом году. Компромиссным премьером стал эсдек Стефан Левен.

В последнее время вести о вмешательстве России во внутренние дела других государств, в частности в выборы – в том числе с помощью местных политиков – стали привычными. И даже не вызывает удивления, когда таковыми оказываются представители крайних партий. Вспомним тот же «Национальный фронт» Ле Пен, венгерский «Йоббик», итальянскую «Лигу Севера», немецкие «Альтернативу для Германии» и Pegida, австрийскую Партию Свободы, британскую UKIP, болгарскую «Атаку», «Нашу Словакию» или польскую «Смену».

Что очень характерно, такие «друзья» весьма наглядно демонстрируют сущность путинского режима, неустанно укрепляющего победобесную парадигму победы над фашизмом. И при том активно использующего инструменты спецслужб. Только качество исполнения все хуже и хуже, что и привело к такому закономерному результату, как вскрытие российских шпионов в Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции и т.д.

Шпик или не шпик

Просто наблюдать за тем, как сыплется ее агентурная сеть, Москва, естественно, не может. Потому предпринимает попытки дать ассиметричный ответ – по крайней мере, в медийной плоскости. Не брезгуя бить «своих», чтобы чужие боялись.

По всей видимости, Кремль не может позволить себе разоблачение агентов иностранных разведывательных сетей, очевидно действующих на территории РФ. Почему? Поясним: аресты вроде тех, что осуществлены в Европе в отношении российских шпионов, проводятся или для предотвращения утечки чувствительной информации, или исходя из политической целесообразности.

В остальных случаях, понятно, известный резидент безопаснее неизвестного. В данной ситуации прослеживается именно политическая целесообразность. России же сейчас неудобно разоблачать иностранных агентов, попавших под колпак ФСБ. Но чем-то крыть череду скандалов необходимо: иначе публика не поймет. Поэтому нужны другие кандидаты в пойманные бонды.

Очень кстати оказался под рукой бывший морпех Пол Уилан, испытывающий теплые чувства к России и Путину. Его задержали в Москве и шьют шпионаж. Уилан периодически мелькает в западных СМИ, но не так часто, как хотелось бы Кремлю. Так что Уилан надежд не оправдал. Москве по-прежнему нужен шпионский скандал на своей или условно своей территории – и желательно, не ведущий к усилению напряженности в отношениях со странами НАТО.

Самый простой способ получить желаемое – это состряпать такой скандал при участии Украины. Отсюда и вовремя подоспевший вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда, вынесенный майору Черноморского флота РФ, бывшему украинскому военному Дмитрию Долгополову и его гражданской жене Анне Сухоносовой. 28 февраля их приговорили к 10 и 9 годам колонии соответственно по обвинению в госизмене и шпионаже.

ФСБ утверждает, что Долгополова завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Игорь Клименко. Они якобы передавали украинской разведке данные о частях и соединениях ЧФ. Задержаны супруги были еще в сентябре 2017 г. в оккупированном Симферополе. При этом свою вину признали.

Был ли Долгополов действительно украинским шпионом? Его бывшие сослуживцы, покинувшие Крым в 2014 г., в отличие от него еще в октябре 2017-го говорили «Крым.Реалии», что Долгополов не был «супергероем». Так, бывший сотрудник Крымского медиацентра при Минобороны Украины Алексей Мазепа, прослуживший с ним несколько лет в одной части, рассказал, что Долгополов «не зарекомендовал себя как человек, который стремится достигать каких-то вершин, особой инициативы в службе он не проявлял». «Когда пошла информация, что он задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины, и я, и его бывшие сослуживцы, которых, кстати, из Крыма вышло немало, улыбались. Мы понимаем, что это очередная подстава», – сказал Мазепа.

А еще один сослуживец, бывший спикер Генштаба ВСУ и ныне военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что у Долгополова были проблемы с алкоголем и финансами. «Я мало верю в то, что он работал как агент под прикрытием в Крыму, зная его морально-деловые качества, ставлю это под большое сомнение», – отметил Селезнев. Отмечается, что Долгополов переметнулся на сторону россиян, поскольку те обещали вдвое большую зарплату. При этом, по словам того же Селезнева, Долгополов и еще ряд украинцев проворачивали небольшие финансовые махинации, завышая «стоимость проживания в гостиницах, проходя курсовую подготовку».

Сослуживцы обрисовали образ человека, который действительно вряд ли решился бы на такую авантюру, грозящую столь серьезными последствиями. С другой стороны, все же следует допустить, что у него могла быть мотивация предать еще раз – променять с женой оккупированный полуостров на материковую Украину и отмену дела по ст. 111 УК Украины (госизмена).

В таком случае самым простым вариантом было бы «скормить» той же разведке некоторые данные в обмен на снятие обвинений. Однако в любом случае, будь это правда или высосанное ФСБшниками из пальца дело на Долгополова и Сухоносову, оба они – отличный повод затеять шпионский скандал и надеяться, что в отличие от дела Уилана сработает. К тому же прецедент Долгополова и Сухоносовой служит поводом для дальнейшей очистки Крыма от бывших украинских военных.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»