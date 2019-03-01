Политический и криминальный бизнес Жириновского. Как ЛДПР стала высокодоходным семейным бизнесом

Старейшину российской политики Владимира Жириновского многие не воспринимают всерьез.

И совершенно напрасно, потому что построенная им Либерально-демократическая партия – структура, очень показательная для современной России. В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства, пишут на страницах «Проекта» Юлия Лукьянова, Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин, при участии Ильи Рождественского.

В материале присутствует ненормативная лексика.

Ровно год назад, в конце февраля 2018 года, в Госдуме случился скандал, каких прежде там никогда не бывало. Три журналистки обвинили главу думского комитета по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Общественность негодовала, требуя изгнания Слуцкого из нижней палаты.

Но никакого наказания не последовало. Даже более: вариант каких-либо санкций в отношении парламентария вообще не рассматривался, так как у него влиятельные покровители. Назначение Слуцкого на пост главы комитета поддержал лично президент Владимир Путин, а сам он тесно связан с бывшим куратором московского стройкомплекса Владимиром Ресиным.

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, избежал наказания после обвинений в харассменте.

Спустя год Слуцкий, вспоминая харассмент-скандал, обращается к корреспонденту «Проекта» все тем же словом «зайка», которое использовал в общении с одной из пострадавших журналисток. Скандал был «обречен на затухание», потому что был «создан искусственно», говорит Слуцкий.

Однако безнаказанность депутата станет более объяснима, если знать историю партии, которую он представляет.

Деньги в обмен на «услуги»

У Жириновского была привычка: носить в бумажнике рублевые купюры, чтобы под камеры раздавать их простым гражданам, а в кармане – фальшивые доллары, чтобы демонстративно их сжигать. Простые люди нередко обращались к лидеру ЛДПР за финансовой помощью, не всегда зная, чем это может закончиться.

Весной 1999 года учительница русского языка из молдавского села Верхние Попешты Галина Новак вошла в московскую приемную Жириновского, чтобы попросить о материальной помощи: дочери сидели без работы, у старшей только что родился ребенок и умер муж. Из приемной Новак принесла домой 10 тысяч рублей и обещание Жириновского взять младшую дочь, 24-летнюю Валентину, помощницей по хозяйству в дом партийного вождя.

Спустя несколько недель Галина снова оказалась в депутатской приемной, на этот раз у коммуниста Владимира Волкова. Она рассказала, что, во время работы помощницей в доме Жириновского ее дочери пришлось выполнять совсем другие обязанности и не всегда добровольно. «Валя не хотела рассказывать, но я ее уговорил», – вспоминает теперь Волков в разговоре с корреспондентом «Проекта».

В кабинете Волкова Валентина письменно изложила свои претензии: якобы ей и неизвестному молодому человеку по имени Алексей пришлось жить в коттедже Жириновского, оказывая ему там «услуги определенного свойства». Сбежать Новак удалось только через две недели. После инцидента Валентина вместе с Галиной вернулись в Молдавию, где живут до сих пор.

Вскоре после побега к семье Новак в Попешты приехал соратник Жириновского по фракции Сергей Абельцев – он якобы уговаривал отозвать претензии. Со встречи Галина звонила Волкову и спрашивала, стоит ли ей брать у Абельцева деньги. Коммунист посоветовал решить самой и больше о семье Новак не слышал. О событиях 20-летней давности сами Галина и Валентина предпочитают не вспоминать. Абельцев на вопросы «Проекта» не ответил.

Волков утверждает, что подал заявление в Генпрокуратуру, а еще передал жалобу Новак патриарху Алексию II и молдавским властям. В курсе дела был и председатель Госдумы Геннадий Селезнев, который даже посоветовал коммунисту нанять охрану.

Подлинность истории Валентины так и не была доказана решениями правоохранительных органов. Однако никаких серьезных разбирательств и не было проведено. «Жириновский был нужен команде Бориса Ельцина», – считает Волков. Через четыре месяца после скандала ЛДПР единогласно проголосовала за утверждение выдвинутого Ельциным премьер-министра Владимира Путина.

Деньги в обмен на продовольствие

В ноябре 2004 года Жириновского ждали в горсуде Санкт-Петербурга, но свидетель сильно задерживался. Перед заседанием лидер ЛДПР в сопровождении охранников поехал на могилу убитой за шесть лет до того депутата Галины Старовойтовой. Чтобы обеспечить проход шефа к могиле, охрана Жириновского сломала временное ограждение, поставила у надгробия табурет и столик с бутылкой водки.

Сидя на табурете, Жириновский в течение 20 минут имитировал обсуждение с покойной коллегой ситуации в России. Уезжая, Жириновский оставил на могиле початую бутылку водки и одеколон «Жириновский». «Это тебе на Новый год» – сказал он. С кладбища лидер ЛДПР отправился в ресторан, где пропустил еще пару рюмок коньяку, и только после этого с опозданием вспомнил о суде. В тот день слушалось дело об убийстве Старовойтовой.

Явившись на заседание в окружении свиты, Жириновский назвал обвиняемых жертвами ошибки властей и назвал причастным к убийству помощника Старовойтовой Руслана Линькова. Линьков чудом выжил 20 ноября 1998 года, когда в него и Старовойтову стреляли в подъезде ее дома. Она скончалась на месте, а Линьков получил тяжелое ранение в голову. Старовойтова вела расследование о деятельности ЛДПР и выдвигала версию, что депутаты могли продавать оружие в обмен на иракскую нефть, говорит сейчас Линьков.

Жириновский пришел в суд не случайно: один из свидетелей рассказал о сложных отношениях между ним и Старовойтовой. Позже, в 2014 году, в соучастии в убийстве признается бывший помощник Жириновского и депутат Госдумы Михаил Глущенко, он же Миша Хохол, связанный с тамбовской преступной группировкой. Арестовали Глущенко раньше, в 2009 году, по делу об убийстве трех других людей, включая экс-депутата от ЛДПР и другого видного авторитета, связанного с тамбовскими, Вячеслава Шевченко (он же «Дядя Слава»).

Глущенко и Шевченко – далеко не единственные «авторитеты» в ЛДПР. «Криминал шел в Думу, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность. Их не могли обыскивать », – объясняет Андрей Константинов, автор «Бандитского Петербурга», хорошо знакомый с реалиями 90-х. Депутатское кресло в то время стоило от $700 тысяч, а удостоверение помощника – от $10 тысяч.

О сотрудничестве ЛДПР с криминалом в ту пору свидетельствует эпизод, который рассказал «Проекту» через адвоката находящийся в следственном изоляторе «Кресты-2» предполагаемый лидер тамбовской группировки Владимир Барсуков (Кумарин) – в криминальной среде его называли «Кум», а в прессе – «ночной губернатор Петербурга».

«Один раз – не пидорас!», – пошутил кандидат в президенты на выборах 1996 года Владимир Брынцалов, с громким смехом обнимая Жириновского в эфире ОРТ.

Политики в тот день дебатировали, и Жириновский заметил, что часы Брынцалова намного дороже, чем его (свои он оценил в 80 тыс. руб., а аксессуар Брынцалова в $80 тыс.). Тогда лидер ЛДПР уговорил бизнесмена обменяться часами. По-видимому, часы Брынцалова не пришлись Жириновскому по душе, и он захотел их продать.

Для этого он обратился к еще одному видному представителю тамбовской группировки, депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Монастырскому – он был еще и известным антикваром. «Моня», как называли того в криминальной среде, предложил часы «Куму» и назвал цену: $30 тыс. Кумарин рассказывает, что покупать часы отказался.

В будущем про всех героев этого эпизода всплывут неприятные для ЛДПР факты. Глущенко, признаваясь следствию в соучастии в убийстве Старовойтовой, назовет заказчиком преступления Владимира Кумарина. А Монастырский незадолго до смерти в 2007 году признается полиции, что купил депутатский мандат за $300 тыс.

Но никого в партии за это не наказали.

Деньги в обмен на должности

В 2010 году делегация Госдумы, в которую вошел Слуцкий, отправилась в Париж встречаться с французскими парламентариями. Один из единороссов, беседуя с французами, представил Слуцкого словами «коллега из ЛДПР». Дождавшись паузы, либерал-демократ попросил единоросса больше его так не представлять.

«Им совершенно не нужно знать, что я именно от ЛДПР. Я всегда представляюсь просто как депутат Госдумы», – передает содержание слов Слуцкого один из участников делегации. Слуцкий мотивировал просьбу тем, что попал в ЛДПР просто потому, что ему нужно было место в Думе.

Традиционно фракция ЛДПР примерно на треть состоит из так называемых «коммерческих» депутатов – такую оценку «Проекту» привели два человека, в разное время работавших в аппарате партии, и знакомый с Жириновским федеральный чиновник.

«Коммерческие» депутаты получают мандаты в обмен на разного рода помощь партии. Наиболее простая и понятная – разовый взнос. Место в федеральном списке на выборах в Госдуму может стоить 100-200 млн рублей, утверждает бывший депутат от ЛДПР, ту же оценку на условиях анонимности приводит и депутат от «Единой России».

Но такие цифры предусмотрены скорее для опытных депутатов, желающих переизбраться в Думу, для новичков цифры, возможно, выше – от 400 млн рублей, утверждает действующий федеральный чиновник, хорошо знакомый с руководством ЛДПР. Один из действующих депутатов и вовсе делал взнос около 500 млн руб, рассказывает его знакомый и коллега по партии.

Оплата производится иногда прямо в Госдуме. В 1993 году зампред колхоза им. Ленина Сергей Абельцев захотел избраться в Думу. Через общих знакомых он договорился встретиться с Жириновским: забрал его на своей «Чайке» из штаба партии и повез к себе домой. Там они под «хороший стол» с коньяком договорились о сделке, вместе вернулись в партийный офис и прямо там все «решили», рассказывает их общий знакомый.

Так в Думе на долгие годы появился один из самых скандальных депутатов, который позже будет заставлять замолчать Валентину Новак. В нынешнем созыве Думы он уже не работает, зато портфели с наличностью до сих пор регулярно появляются в партийном офисе.

В других случаях оплата происходит переводом пожертвований в одну из близких к партии структур – Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи. Все эти фонды возглавляет депутат Вадим Деньгин (а в Союзе свободной молодежи главой также была бывшая жена Жириновского Галина Лебедева).

Обороты в этих структурах действительно немалые. В 2015-2017 годах они получили добровольных пожертвований и взносов на 4,3 млрд рублей. Также в 2015 году две из этих структур получили деньги от Управделами президента – дочерняя структура организации заказала им поставку мебели в Госдуму, причем они получали эти заказы без конкурса.

Зачастую жертвователи рассчитываются не за раз. Типичный пример – Слуцкий, который считается одним из важнейших спонсоров ЛДПР. Слуцкий организует полеты депутатов на деловые мероприятия за границу, а однажды даже оплачивал празднование дня рождения Жириновского.

Некоторым «коммерческим» депутатам руководство ЛДПР вменяет искать финансовую помощь целым региональным отделениям – так, например, происходит с красноярским офисом, у которого есть куратор Сергей Натаров, бывший замминистра экономики края. А хоть сколько-то платить в ЛДПР должны почти все – каждый депутат поддерживает партию деньгами, эквивалентными 10-100% его зарплаты – деньги идут на содержание аппарата фракции.

Наконец, еще одной формой заработка является продвижение депутатов по карьерной лестнице. Так, депутат-элдэпээровец Сергей Жигарев не прочь стать губернатором. Чтобы осуществить мечту, он финансирует ЛДПР, а Жириновский лоббирует его в Кремле. Заодно такие депутаты получают неприкосновенность. Несколько лет назад журналисты выяснили, что Жигареву может принадлежать незадекларированная американская недвижимость, за что его могли бы лишить мандата.

Но проверка даже не проводилась.

Деньги в обмен на лояльность

Причина, по которой Кремль закрывает глаза на сомнительные операции в ЛДПР, понятна: партия гарантирует лояльность в принципиальных вопросах. За это, как и три других парламентских партии, ЛДПР получает право на бюджетное финансирование.

Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка. Расстроенным кремлевским чиновникам пришлось экстренно назначать встречу с вождем ЛДПР.

Но поводов для переживания у них не было – разговор вышел коротким. Лидеру ЛДПР объяснили: голосование – принципиальное, кандидатуру Набиуллиной внес лично президент, и требуется поддержка всей так называемой «системной оппозиции». Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.

Жириновский всегда чувствует, куда дует ветер, и понимает, когда можно голосовать против инициатив властей, а когда – нет. Видимо, чтобы не допустить оплошности, в ЛДПР существует правило: когда в Думе рассматривается важный закон, выступать простым партийцам запрещено, это может делать только Жириновский.

Но «правильным» голосованием лояльность ЛДПР не ограничивается. Несколько месяцев назад администрация президента разработала законопроект, который дает властям возможность контролировать интернет на территории России.

Как обычно в подобных случаях, проект решили вносить не от имени президента или правительства, а нескольких депутатов, среди которых один обязательно должен представлять «оппозицию». Тогда кремлевские чиновники позвонили опытному в таких делах члену ЛДПР Андрею Луговому и попросили поставить подпись под законопроектом, причем Жириновский об этом даже не знал.

С Луговым, как и еще примерно с десятком депутатов от ЛДПР, Кремль может работать напрямую. Все дело в том, что примерно треть фракции лидер ЛДПР резервирует для делегированных Кремлем кандидатов.

Так в думской фракции партии Жириновского оказался Луговой, которому нужна была неприкосновенность из-за обвинений в убийстве Александра Литвиненко, или бывший глава ЦИКа Владимир Чуров, многолетний знакомый Владимира Путина. Попадают туда и просто родственники важных чиновников – депутатом пятого созыва была экс-супруга начальника президентского управления внутренней политики (именно оно курирует партии) Олега Говоруна Татьяна Воложинская.

В обмен на такие услуги Жириновский никогда прямо ничего не просит, но если и ему что-то нужно от Кремля – никогда не постесняется позвонить. Особенно настойчиво такие звонки стали раздаваться несколько лет назад, когда лидер ЛДПР очень хотел получить новое помещение для своего Института мировых цивилизаций.

В 2002 году государство передало в безвозмездное пользование институту здания в 1-м Басманном переулке, а позже они перешло в собственность компании семьи и партнеров Жириновского «Раритет-М». Теперь партийный вождь просил у правительства еще один дом, но кабмин выполнять просьбу не спешил и пришлось обращаться в Кремль. Кремлевские чиновники в преддверии президентских выборов и пенсионной реформы решили задобрить Жириновского. В итоге весной 2018 года Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому ЛДПР получила в пользование здание гостиницы РАН на Ленинском проспекте – в весьма престижном районе столицы..

Кому и на что идут поступающие в партию от спонсоров и государства деньги?

Ветеран агентуры

– На первых курсах Жириновский был троечником. А потом вдруг стал отличником, – вспоминает его однокурсник по Институту стран Азии и Африки МГУ, в котором будущий лидер ЛДПР учился в конце 60-х. Слухи о сотрудничестве Жириновского со спецслужбами ходили уже тогда. Студенты связывали отличные оценки товарища с тем, что его, возможно, завербовал КГБ. В присутствии молодого Жириновского старались обсуждать только «невинные» темы.

В 1969 году Жириновского направили в командировку в страну-член НАТО, капиталистическую Турцию – работать переводчиком на стройке. Вернувшись, он рассказал, что провел несколько дней в турецкой тюрьме за то, что продавал на улице значки с Лениным. Как бы то ни было, после поездки в Турцию Жириновский не стал больше заниматься этой страной, а пошел учиться на юриста: возможно, арест загубил дипломатическую карьеру.

Трудовой путь Жириновского также указывает на возможную связь со спецслужбами. Будущий политик, согласно официальной биографии, проходил стажировку в Гостелерадио и Госкомитете по внешним экономическим связям СССР, трудился в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР.

К концу 80-х Жириновский занимал должность юрисконсульта в издательстве «Мир», оттуда и пришел создавать по приглашению Владимира Богачева Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС). Вскоре между основателями произошел конфликт, в результате которого Жириновский не просто единолично возглавил партию, но и сумел официально ее зарегистрировать: так ЛДПСС стала первой оппозиционной партией.

Когда Жириновский возглавил партию, он ездил еще на «драном сером москвиче», – вспоминает спонсор партии Андрей Завидия, баллотировавшийся в 1991 году в вице-президенты в паре с лидером ЛДПР. – Но вскоре начал выживать всех, кто мог стать конкурентом. К нулевым Жириновскому удалось сформировать партийное руководство, состоявшее сплошь из его доверенных лиц, членов семьи и крупных партийных спонсоров.

В нулевых Жириновский ездил уже на дорогостоящем автомобиле Maybach. Эта машина была зарегистрирован на бывшую жену Жириновского Галину Лебедеву, а позже ее перевели на партнера семьи Жириновских Александра Мишина.

По такому же принципу управляется вся партия – гигантские деньги ЛДПР идут семье и партнерам Жириновского, а главный в этой схеме – его сын Игорь Лебедев.

Звезда спорта

Игорь Лебедев увлекается футболом. Настолько, что некоторые партийцы рассказывают, что Лебедев собирался купить долю в одном из футбольных клубов Европы, но столкнулся с трудностями из-за включения в санкционный список ЕС. Если с футболом и не получилось, то вышло с баскетболом. Чтобы понять как, нужно разобраться в родственных связях большой семьи Жириновских.

На юго-западе Москвы у самого края природного заказника «Долина реки Сетунь» стоит многоэтажный дом для сотрудников ФСБ. По соседству – небольшой охраняемый поселок, состоящий из таунхаусов. Именно сюда в 1999 году Жириновский привез сбежавшую от него позже Валентину Новак.

Поселок на Нежинской улице – место компактного проживания всей многочисленной семьи Жириновских. Квартиры здесь принадлежали бывшей жене Галине Лебедевой, развод с которой, по словам их знакомых, мог быть фиктивным (пресс-секретарь фракции ЛДПР Анна Крылова сказала «Проекту», что это не так, развод был оформлен еще в 1976 году, когда «никакого смысла в фиктивном разводе не было»), их сыну Игорю Лебедеву, племяннику Павлу Жириновскому, племяннику и депутату Госдумы VI созыва Александру Балберову. Жанне Газдаровой, предполагаемой матери внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна (прежняя фамилия – Газдаров), а также вероятной матери внебрачной дочери Татьяне Тезиковой, а старшая сестра Жириновского Вера входила в учредители ТСЖ.

По подсчетам «Проекта», семье Жириновских и их ближайшему окружению в поселке принадлежат 19 квартир и нежилое помещение, в котором зарегистрирована компания Лебедевой. Общая площадь владений семьи на Нежинской – 6,8 тыс. кв. м, общая стоимость – около 2,7 млрд рублей ($41,8 млн).

Большинство квартир принадлежит компании «Телми», которой владеет офшор, записанный на полных тезок старого товарища Лебедева Юрия Чаплыгина и баскетболистку московского «Динамо» Надежду Гришаеву.

«Надя на праздновании 70-летнего юбилея своего свекра, В.В. Жириновского», – так мать Гришаевой (именно так она представляется в социальных сетях) подписала фотографию в Instagram, на которой ее дочь стоит на фоне стенда с фотографиями Жириновского в Манеже. Хотя Лебедев не указывает жену в своей декларации, на основании этих слов и свидетельств нескольких партийцев можно сделать вывод, что Гришаева – невестка Жириновского. «Гришаева не состоит в зарегистрированных брачных отношениях с Лебедевым, поэтому она не упомянута в декларации на совершенно законных основаниях», – утверждает пресс-секретарь ЛДПР Крылова.

На Гришаеву были зарегистрированы 10 роскошных автомобилей – один Bentley Continental и девять Mercedes-Benz S-класса, включая пять Maybach. У москвичей даже есть возможность на них покататься – Гришаева (разумеется, не лично, а с помощью наемных водителей) занимается элит-трансфером, перевозя VIP-клиентов при помощи сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. При этом в реестре официально зарегистрированных такси «Проект» не обнаружил у машин Гришаевой разрешений на перевозку пассажиров.

Впрочем, в масштабах семейного бизнеса частный извоз – сущая мелочь.

Женщины партии

На испанском острове Ибица в 300 метрах от пляжа располагается трехзвездочный отель с бассейном Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Его зданием владеет Надежда Гришаева. Гостиничное дело в целом близко семье Жириновских – у мужа Гришаевой Игоря Лебедева есть большая площадь в центре Москвы – 802,5 кв. м на Волхонке, и ее используют под хостел – Nereus. Им владеет менеджер и деловой партнер Гришаевой и Галины Лебедевой.

Галина Лебедева тоже очень любит Испанию. Возможно, и она там владеет отелем – Acta Azul в Барселоне. По крайней мере, на бывшую жену Жириновского там зарегистрирована компания Spanish Destiny Invest SL, которая, в свою очередь, управляет компанией Areir SA, владеющей зданием гостиницы. В Барселоне Лебедева может зарабатывать и на сдаче офисных площадей – для этого у нее есть недвижимость в центре города общей площадью 436 кв. м.

Но Гришаеву и Лебедеву с Испанией связывают не только бизнес – в прибрежной провинции Аликанте у семьи и партнеров сразу пять домов и квартир. Крупнейший объект Лебедевой – большой дом (он стоит примерно 1,3 млн евро) с бассейном в городке Альтеа с живописным видом на Средиземное море. Общая площадь построек на участке Лебедевой – около тысячи квадратных метров, а сам участок – 1461 кв. м.

Кроме виллы у Лебедевой есть еще квартира в соседнем Бенидорме площадью 83 кв. м. и стоимостью 200 тыс. евро. Там же есть недвижимость и у Гришаевой. В 2016 году она стала владелицей трех квартир общей площадью 178,7 кв. м и стоимостью около 551 тыс. евро в высотке Santa Margarita.

Всю указанную недвижимость Гришаева купила на свои деньги, утверждает пресс-секретарь фракции ЛДПР. Игорю Лебедеву, по ее словам, недвижимость в Испании не нужна – в 2014 году он попал под санкции в ЕС и не может туда ездить, говорит она. «А Гришаева – член Олимпийской сборной России и участник Олимпиады в Лондоне.

Она профессионально занималась спортом, на протяжении 15 лет играла за российские, турецкие и французские баскетбольные клубы, к тому же у нее были рекламные контракты. Профессиональный спортсмен в состоянии за 15 лет заработать необходимые средства для покупки указанного имущества», – утверждает Крылова.

В Москве жена депутата Лебедева соседствует с женой депутата Слуцкого: у обеих женщин есть недвижимость в небоскребах «Кутузовская ривьера» на Нежинской улице (на той же улице, где находятся таунхаусы семьи лидера ЛДПР). Лидия Лыскова располагает трехэтажным пентхаусом в 561,7 кв.м на последних этажах высотки. Квартира Гришаевой скромнее: 117 кв.м. на 27 этаже.

Стоимость квартиры такого метража в этом доме сейчас варьируется от 47 до 75 млн рублей (от $719 тыс. до $1,1 млн). Чтобы купить эту квартиру, Гришаева продала свою недвижимость в самом центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Мойка, подчеркивает Крылова.

Желание увидеть город с высоты птичьего полета в этой семье, видимо, возникает у многих, в том числе у Галины Лебедевой. Ее четырем компаниям принадлежат пять апартаментов на 54-62 этажах башен «Город столиц» Москвы-сити. Общая площадь апартаментов – 1104,6 кв. м, а примерная общая стоимость – 615 млн рублей или $9,4 млн.

А прямо напротив концертного зала имени Чайковского на Тверской улице у компании Гришаевой еще одна квартира площадью 195,7 кв. м. Сейчас квартира подобного метража в этом доме продается за 163,4 млн рублей ($2,5 млн).

Есть у семьи интересы и на сочинском побережье Черного моря. Гришаевой принадлежат два нежилых помещения общей площадью 873,5 кв. м на первом этаже высотного ЖК «Барселона-парк» в Сочи, застройщиком которого выступила компания ее свекрови «Раритет». Одно из помещений Гришаева сдает в аренду.. Исходя из цены коммерческих помещений за квадратный метр в похожем объекте в Сочи, владения Гришаевой будут стоить примерно 74,2 млн рублей ($1,1 млн).

Наконец, выбравшись из России, чета Лебедевых может полюбоваться красотой Арабских Эмиратов – одной из немногих стран, куда россияне могут без боязни инвестировать деньги сомнительного происхождения. В 2014 году Алексей Навальный заявил, что нашел квартиру Лебедева в дубайской башне Botanica площадью 442 кв. м. Она обошлась Игорю Лебедеву в 87 млн рублей, но в декларации политика ее не найти. Сейчас квартира подобного метража в этом районе обойдется примерно в 136,9 млн рублей ($2,4 млн). Сам Лебедев назвал расследование Навального бредом и провокацией.

Но и на этом перечисление активов семьи не заканчивается. Личная дача Жириновского располагается в подмосковном Дарьине рядом с правительственными «Горками». Это известное место – в 2017 году лидер партии купался там в бассейне с членами Молодежной организации ЛДПР.

Жириновский располагает участками общим размером чуть меньше четырех футбольных полей. Через дорогу от отца живет внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн (прежняя фамилия – Газдаров). Ему принадлежат почти 30 соток с постройками, а в аренде находятся еще шесть. По подсчетам «Проекта», стоимость резиденции Жириновского составляет примерно 1,1 млрд рублей, его сына – 127,6 млн рублей (соответственно $17 млн и $2 млн).

Внебрачный сын Жириновского тоже ведал важным финансовым направлением – прежде он был генеральным директором «Торговой фирмы Голдер», четверть которого принадлежала бывшей жене Жириновского Галине Лебедевой. Компании принадлежали права на торговые знаки, изображающие портрет Жириновского и его подпись. Однако сейчас фирма находится в стадии преобразования, а увидеть ее финансовую отчетность нельзя.

Вся обнаруженная «Проектом» недвижимость семьи Жириновского стоит огромных денег – 9,8 млрд рублей или $150 млн – это цена 51 объекта недвижимости с учетом здания испанского отеля. Жириновский и Лебедев никогда бы не могли заработать эти деньги, исходя из зарплат в парламенте. Зато часть заработанного они могли взять из денег российских налогоплательщиков, в том числе тех, кто никогда за эту партию не голосовал.

Мужчины партии

Как парламентская партия ЛДПР получает предусмотренные законом 152 рубля за голос каждого ее избирателя – то есть чуть более миллиарда рублей в год. По подсчетам «Проекта», с 2013 по 2017 год приближенным семьи, их компаниям, Институту мировых цивилизаций, а также семейной компании бывшего депутата ЛДПР Игоря Ананских было выведено почти 1,3 млрд рублей, то есть треть государственного финансирования партии за тот же период.

Основным подрядчиком стал друг Лебедева режиссер Даниил Бондарь, ведущий бизнес с его семьей в Испании. ИП Бондарь с 2013 по 2017 годы получил от ЛДПР заказов на 840 млн рублей, принадлежащая ему компания «Фин-Арт групп» – 141 млн рублей, а гендиректор «Фин-Арта» Эвелина Ким – 87 млн рублей. На содержание Института мировых цивилизаций партия вывела 128 млн рублей.

К компании Гришаевой «Телми» ушел 21 млн рублей. Около 6 млн рублей досталось охранному агентству «Фараон-М», которое зарегистрировано по адресу владений семьи в поселке на Нежинской и принадлежит деловому партнеру Галины Лебедевой Юрию Чаплыгину. А компания самой Лебедевой «Раритет-М» в 2016 году сдавала партии помещения в аренду и получила за это 1,2 млн. Наконец, какое-то время партия сотрудничала с компанией «Руан», принадлежащей семье бывшего депутата от ЛДПР Ананских. На рекламу партии компания получила 49 млн рублей.

ЛДПР – вообще не женская партия, работающие там женщины жалуются, что не чувствуют себя комфортно и не видят перспектив для роста. Куда больше их у мужчин, которые в юности были помощниками Жириновского – например, ставший в 16 лет помощником вождя на общественных началах Ярослав Нилов теперь возглавляет ключевой думский комитет по соцполитике, ставший в 25 лет помощником Жириновского Алексей Диденко сейчас – первый замруководителя фракции, а самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, попавший в парламент страны в 21 год, раньше был руководителем секретариата партийного лидера. Вместе они образуют третью категорию депутатов от ЛДПР наряду с «коммерсантами» и «кремлевцами».

Впрочем, у двух главных мужчин партии – Жириновского и Лебедева – сейчас конфликт. На праздновании одного из дней рождения партийного лидера все говорили тосты. Молчал только сын, который стал демонстративно кашлять и дал понять, что у него болит горло, когда очередь поднимать бокал дошла до него.

Правда, однопартийцы обратили внимание, что в тот же день в Думе Лебедев «ржал как сивый мерин». Возможно, он просто не хотел ничего говорить. Часть партийцев связывает конфликт с амбициями Лебедева, который хочет возглавить партию после отца, другие – с ослаблением Жириновского и его пошатнувшимся здоровьем.

По фактам возможных финансовых нарушений в ЛДПР, обнаруженных «Проектом», редакция направила запрос в комиссию Госдумы по этике, однако ответа не получила.

Юлия Лукьянова, Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин, «Проект»