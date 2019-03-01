Путин маленький подрос. После послания Федеральному собранию рейтинг нацлидера вырос незначительно

Рейтинг Путина немного вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию, на величину обычной статошибки. Эксперты считают, что это вовсе не повод для оптимизма…

ВЦИОМ опубликовал последние данные по рейтингам президента Путина. По этим данным рейтинг одобрения деятельности президента 10 февраля составлял 62,2%, 17 февраля – 62,6%, а 24 февраля, то есть через несколько дней после выступления с Посланием Федеральному собранию – 64,8%, – пишет Александр Ивахник в Telegram-канале «Bunin & Co».

Соответственно рейтинг неодобрения работы президента снизился с 28,8% 10 февраля до 26,4% 24 февраля. Комментируя свежий рейтинг, эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов отмечает: «Динамику показателей определила реакция общества на Послание Президента РФ. Улучшение оценок – свидетельство соответствия обращения главы государства запросам населения». Правда, он оговаривается, что «пока сложно говорить, насколько устойчив эффект Послания».

Думается, что эксперт ВЦИОМ слишком оптимистичен в своей оценке. Если взглянуть на временной ряд рейтингов одобрения деятельности президента по ВЦИОМ, то можно увидеть, что в декабре прошлого года, то есть когда понижательный тренд уже вполне сформировался, они тоже достигали 64,8-64,9%.

Да и рост с 62,6% (до Послания) до 64,8% (после Послания) очень скромен. К этому надо добавить, что по данным того же ВЦИОМ рейтинг доверия Владимиру Путину снизился с 33,5% 17 февраля до 32,8% 24 февраля.

Так что скорее можно констатировать, что массированная пропаганда социальной направленности Послания и его конкретных обещаний по всем федеральным каналам не возымела должного эффекта, не привела к позитивной корректировке имиджа президента.

Охватившая россиян социальная депрессия и скептицизм, фиксируемое опросами широко распространенное недоверие к словам политиков и чиновников становятся устойчивой чертой массового сознания.

Александр Ивахник, Telegram-канал «Bunin & Co»