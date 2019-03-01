123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Лукашенко не обсуждал с Путиным вопрос признания Крыма

«Интерфакс»
01 марта 2019

Лукашенко ссылается на то, что высказался по этому вопросу еще в первый год российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и части Донбасса.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание российским аннексированного Крыма. Он сказал об этом в ходе встречи с представителями общественности и СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, передает белорусский «Интерфакс».

При этом президент Беларуси отметил: «благодарен Путину за его понимание моего положения».

«Что будет, если я заявлю что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит», — заявил Лукашенко

При этом он добавил, что еще в первый год «конфликта в Украине» высказывался на эту тему.

«Интерфакс»

Tags: Александр Лукашенко, Беларусь, Владимир Путин, крым, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены