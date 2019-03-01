Почти год потребовался британским военным на очистку Солсбери от заражения «Новичком»

Всего в городе обнаружили 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом.

Армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества «Новичок», сообщает «BBC».

В частности, вещество нашли в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, который вел обыск в доме отравленного «Новичком» бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Работу над дезактивацией Солсбери почти год вели около 800 служащих войск химической, биологической и радиологической защиты британской армии.

Операция включала в себя отбор тысяч пробных образцов из Солсбери и близлежащего города Эймсбери, где летом отравились еще двое жителей.

Среди дезактивированных объектов – скамейка в парке, где были обнаружены Скрипали, ресторан «Zizzi», где они обедали, станции скорой помощи Солсбери и Эймсбери, полицейский участок Борн-Хилла, ремонтный двор Эшли Вуд и паб «The Mill».

«BBC»