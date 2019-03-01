Оставить Россию с голым задом. Зачем американцы ищут деньги Путина?

Информация о финансовых активах принадлежащих лично нацлидеру Путины будет иметь психологический эффект, нежели приведет к реальным и ощутимым последствиям.

Американские конгрессмены хотят принять специальный закон, чтобы выяснить, чем владеет президент РФ и что у него можно забрать. Если с законом все получится, за полгода американская разведка должна будет представить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина», пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Что в бухгалтерских книгах Путина?

Конгрессмены США официально зарегистрировали в секретариате парламента законопроект, который включает требование раскрыть доходы и сведения об имуществе президента России Владимира Путина. Эта инициатива моментально стала известна под названием Vladimir Putin Transparency Act – «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Авторы законодательной инициативы – члены Палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк).

Эти политики – а их поддерживает большинство коллег-парламентариев – убеждены, что Россия предпринимает попытки подорвать сами основы американского бытия. «Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию», – цитируют американские СМИ заявление конгрессмена Деминга.

По мнению американских сенаторов, президент России не может быть одновременно одним из самых влиятельных политиков мира – и жить на одну зарплату. Согласно декларации, опубликованной на сайте Кремля, доход Путина в 2017 г. составил более 18,7 млн рублей, в то время как годом ранее президент заработал 8,86 млн рублей. В пресс-службе объяснили, что увеличение в 2017-м доходов Путина связано с продажей им неких неназванных объектов недвижимости. Также, по официальной версии, в собственности Путина значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Что именно и почему интересует американских законодателей?

«Почему» – понятно, это надежды на то, что если кремлевскому сидельцу безразлично, как влияют на его страну международные санкции, то, быть может, не столь безразлична ему окажется судьба его собственных денег.

Постулат, конечно, очень спорный. Однако есть шанс – в том случае, если окажется, что лично Владимир Владимирович повязан финансово со многими сильными мира сего. Если так, что вполне вероятно, то предание гласности подобных связей вполне может поставить многих в неудобное положение.

«Что интересует?» Законопроект, если он будет принят, обяжет американскую разведку раскрыть сведения о доходах российского президента и всех членов его семьи как в пределах РФ, так и за рубежом. Также раскрытию подлежат все активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Сюда же должны будут быть внесены все подставные или посреднические структуры, «используемые Владимиром Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия» (цитата из законопроекта).

Не менее важно, что законопроект предусматривает раскрытие информации не только о «деньгах» (то есть любых активах) Владимира Путина. Не менее важная его составляющая – требование «вывести на свет» все деловые связи и всех людей, которые, собственно, и формируют состояние российского руководителя. Опять цитата из законопроекта: «выявлению подлежат наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые являются сторонниками Путина».

Наконец, в законопроекте сказано, что подготовленный ЦРУ отчет должен быть публичным, хотя может включать в себя некоторые секретные приложения. На подготовку этого документа американской разведке законодатели дадут полгода. Впрочем, возможно, это даже слишком много. Американским разведчикам достаточно будет позвонить Алексею Навальному, который давно увлекается коллекционированием информации об активах российской верхушки.

Вопрос только в том, сколько за эту информацию запросит сам Навальный. И хорошо еще (для американцев), если он попросит деньгами, а не помощью в приходе к власти.

Оставить Россию без нефти и денег

Одновременно в план работы Конгресса США был внесен обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».

Предыдущий проект этого документа, напомним, был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими обе партии США – Демократическую и Республиканскую. Его авторами стали республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендес, Джинн Шэхин и Бен Кардин.

В плане санкций, вводимых против РФ, предыдущий вариант законопроекта был более конкретным. В частности, предполагалась блокировка операций и активов госбанков и институтов развития (Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ и прочих). Но теперь, в текущей версии документа, говорится, что конкретный список «разрешенных жертв» будет определять глава Белого Дома. При этом в новой версии санкционного пакета сохранились ограничения против олигархов, политических деятелей и членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Очень сильная часть пакета – запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ».

Санкции США также предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны. Но, пожалуй, главное то, что законопроект обеспечит мощный и целенаправленный удар по российскому нефтяному сектору. Проект новых санкций прямо ориентирован на ограничение доступа российской нефтедобывающей отрасли к зарубежным технологиям.

Несмотря на то, что санкции нацелены на новые проекты, ограничение доступа к технологиям может сказаться даже на действующих месторождениях. Дело в том, что в отрасли идет переход от традиционной добычи к эксплуатации трудноизвлекаемых запасов. Сегодня 20% нефти добывается инновационными способами: горизонтальным бурением и гидроразрывом пласта. И в этой части российские нефтяники сильно зависят от зарубежных технологий.

Наконец, законопроект, если станет законом, ограничит американские инвестиции в российскую нефтянку. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в РФ.

Необходимость срочно наращивать импортозамещение, как минимум, потянет за собой рост капитальных затрат для российских компаний. Падение маржинальности скажется на сокращении затрат на разведку новых месторождений и освоение труднодоступных. В конечном итоге это может вызвать серьезное падение объемов добычи нефти. В краткосрочной перспективе, снижение российского предложения может вызвать рост мировых цен на «черное золото». Но стратегически это может лишить российскую нефтяную отрасль возможности развития из-за недоступности технологий и необходимого оборудования. Как следствие этого – вызвать последующее снижение доли РФ на мировом нефтяном рынке.

Сжимая кольцо страха

Возникает вопрос: что сделают американцы, если их спецслужбы действительно найдут пресловутые «деньги Путина»? Скорее всего, ничего сделать они не смогут. Ну или почти ничего. В Вашингтоне это отлично понимают, а потому, объявляя кампанию по раскрытию «денег Путина», главными получателями сигнала видят российских олигархов и банкиров, предпринимателей и вообще обеспеченный класс.

Здесь стоит вспомнить, что нечто подобное, уже было: в январе 2018 г. власти США выпустили т. н. «кремлевский доклад» – список российских чиновников и бизнесменов, в общей сложности 210 человек, которых американские аналитики посчитали близкими к президенту России. Попадание в этот перечень персоналий не означало автоматического введения против них санкций, но психологическое давление – оказывало.

Критериями попадания в «черный список» тогда стали «близость к российскому режиму» и совокупное состояние, превышающее $1 млрд. В список автоматически вошли все российские министры, советники президента, члены администрации президента, представители президента в органах федеральной власти, главы крупнейших госкомпаний, а также 96 крупнейших предпринимателей, отобранных, исходя из уровня их доходов.

Тогда фигуранты списка восприняли его появление с плохо скрываемым раздражением – ведь им пришлось давать весьма неприятные объяснения своим американским и европейским партнерам. Теперь, если отслеживанием бизнес-связей Владимира Путина займется ЦРУ по предписанию Конгресса, давление на российскую элиту окажется стократ большим по сравнению с прошлогодним. И вполне вероятно, что с кремлевского корабля побегут самые жирные крысы.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»