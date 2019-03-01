Бойцы полка «Азов» сбили российский беспилотник на Донбассе

Отмечается, что гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия.

Военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, которые держат оборону на Светлодарском направлении, 1 марта сбили беспилотник боевиков, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

«В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений», – говорится в сообщении.

По данным военных, сбитый БПЛА оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа «Элерон».

Сообщается, что сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

В конце января сообщалось, что украинские военные на Донбассе перехватили управление российским беспилотником-разведчиком. Тогда украинские военнослужащие из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат, сообщал пресс-центр штаба ООС.

В результате аппарат удалось посадить на контролируемой территории Донбасса. Российский беспилотник «Гранат-2» предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

«Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли», – говорилось в сообщении.

После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.

Пресс-служба штаба ООС