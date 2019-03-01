Лукашенко уверен, что беларусы не поддержат идею объединения Беларуси с Россией

В то же время, по его мнению, россияне готовы хоть сейчас поглотить Беларусь, сделав ее частью России.

Глава Беларуси Александр Лукашенко убежден, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь. Он заявил об этом журналистам, передает «БелТА».

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за время, прошедшее после развала СССР, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве.

«Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, – сказал Лукашенко. – Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?»

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и «готовы хоть завтра к объединению».

«Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?» – отметил Лукашенко.

Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений. Например, при обсуждении совместной валюты Союзного государства.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.

«БелТА»