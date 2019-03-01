Гаагский суд вынес решение в пользу «Нафтогаза» по иску против России за оккупацию Крыма

Суд счел Россию виновной в захвате и присвоение крымских активов украинской компании.

«Нафтогаз Украины» одержал промежуточную победу в международном арбитраже по иску к России в связи с захватом активов в аннексированном Крыму. Суд признал, что Россия нарушила двустороннее соглашение о взаимной защите инвестиций. Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал об этом на брифинге в пятницу, передает «Левый Берег».

«НАК «Нафтогаз Украины» получил решение арбитража в городе Гаага, где рассматривался иск к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение позитивное. Мы смогли доказать, по-первых, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. А во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как государство виновата», – заявил он.

Коболев рассказал, что сумма компенсации предварительно оценивается в 5 млрд долларов, но окончательно ее определит трибунал на следующем заседании. Глава правления «Нафтогаза» рассчитывает, что это произойдет в начале 2020 года.

Напомним, в октябре 2016 года «Нафтогаз» и шесть ее дочерних компаний – «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснефть» и «Газ Украины» – инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом активов группы в Крыму.

Убытки группы оцениваются в размере около 5 млрд долларов (без процентов).

«Левый Берег»