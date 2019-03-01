Лукашенко готов бесплатно размещать российские военные объекты в Беларуси

Он считает, что размещение российских военных объектов укрепляет общую безопасность Союзного государства.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты на территории государства. Он заявил об этом на встрече с представителями СМИ, пишет белорусское государственное информационное агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, в Беларуси есть два российских военных объекта и Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Лукашенко отметил, что через год надо будет заключать новое соглашение.

«Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность», – сказал Лукашенко.

При этом он упрекнул РФ в том, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы «подставить плечо Беларуси» в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно.

«С намеком – надо купить. На что я публично сказал: «Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию». В конце концов, приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты», – отметил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что Беларуси и России «хватает противников, а, может, даже врагов», но в первую очередь им надо спасать «славянский мир, славянскую цивилизацию».

В прошлом году РосСМИ писали, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко, возможно, согласится на создание военной базы России в своей стране.

«БелТА»