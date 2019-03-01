В Германии в эфире телеканала показали фильм «Путин и мафия»

Документальный фильм основан на свидетельствах людей знающих всю кремлевскую «кухню».

Немецкий общественно-правовой телеканал «ZDF» показал фильм, в котором рассказывается о приходе к власти президента России Владимира Путина на фоне обвинений в коррупции и связях с мафией, сообщает «Deutsche Welle».

44-минутный фильм «Путин и мафия» проложил серию документальных лент о России. Картина режиссера Николаса Тонева и журналистки Анастасии Кириленко рассказывает о коррупционных сделках, к которым мог быть причастен Путин в бытность как вице-мэром Санкт-Петербурга, так и президентом и премьер-министром, а также – о предполагаемых связях президента РФ с мафиозными группировками.

Фильм основан на интервью с оппонентами российского президента. Один из них – Андрей Зыков, бывший старший следователь по особо важным делам из Санкт-Петербурга. Он сопровождал съемочную группу к полуострову Лодочный под Выборгом, где они искали так называемую «дачу Путина».

Впервые о тайной «даче Путина» на финской границе рассказал телеканал «Дождь» в 2017 году. Доступ на объект авторы фильма не получили, но с помощью беспилотника команды Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального немецкий зритель тоже смог оценить роскошь резиденции с видом на Финский залив.

Затем авторы фильма возвращаются в 1991 год, к самому началу гражданской карьеры уволившегося из КГБ Путина. Живущий теперь в Лондоне питерский предприниматель и политик Андрей Корчагин ассказал о махинациях при поставках природных ресурсов в обмен на продовольствие, в которых был заподозрен молодой вице-мэр, заместитель Анатолия Собчака.

В фильме показана копия документа из президентской администрации РФ, в котором рекомендовали не назначать Путина на новые должности до проведения специальной проверки. Была ли проверка – неизвестно.

Особое внимание авторы фильма уделили эпохе, когда Путин уже стал президентом. Они рассказали о коррупционной схеме, выгодополучателем которой, как предполагается, мог быть именно он. Речь идет о резиденции на мысе Идокопас под Геленджиком. Авторы фильма цитируют петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, первым в 2010 году обратившего внимание на строительство огромного дворца на берегу Черного моря, который строился, по его утверждению, специально для Путина.

Колесников рассказал, как он, будучи акционером компании «Петромед», поставлявшей медицинское оборудование в Россию, был вынужден делиться прибылью с неким «Михаилом Ивановичем», за которым, как он утверждает, скрывался Путин. По его словам, в 2009 году накопленные «Петромедом» несколько сотен миллионов евро, предназначенные для инвестиционных проектов в России, по желанию «Михаила Ивановича» ушли на строительство дворца под Геленджиком.

Формально, впрочем, ни черноморский комплекс объектов, ни резиденция в Финском заливе с Владимиром Путиным не связаны. Первый принадлежит некоему российскому предпринимателю, рядом со вторым стоит указатель, что он принадлежит энергетической компании «Сибур». Правда, в публичных документах «Сибура» такой актив не значится.

Затем авторы фильма обратились к одному из последних эпизодов, который вызывает подозрения в коррупции: удивительному богатству друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Благодаря публикации «Панамских досье» в 2016 году выяснилось, что в результате малообъяснимых денежных траншей крупных российских фирм и необычайно выгодных сделок на офшорных счетах музыканта скопилось в общей сложности не менее 2 млрд долларов.

Важная часть фильма – рассказ о том, с каким давлением столкнулись те, кто решился обвинять высшее российское руководство в коррупции. Создатели ленты вспомнили о судьбах умершего от отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и скончавшегося в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. С угрозами в свой адрес, по их словам, столкнулись и сами авторы фильма.

Напомним, в прошлом году в США сняли документальный фильм о влиянии Путина на Дональда Трампа. В фильме рассказывается о предположительном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Премьера его состоялась в конце августа прошлого года сообщал «Variety».

Режиссер фильма Джек Брайан уверен, что уже 30 лет Путин ведет «тайную политическую войну», цель которой – нарушить и контролировать мировые события при помощи кибератак, пропаганды и коррупции. По словам автора, влияние российского президента распространяется и на Белый дом.

В фильме есть фрагменты интервью с сенатором США Джоном Маккейном, кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, бывшим послом США в России Майклом Макфолом, сенатором Шелдоном Уайтхаузом, бывшим агентом ЦРУ Стивеном Холлом, бывшим начальником штаба ЦРУ и начальником штаба Пентагона Джереми Башем, а также бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси.

Судя по трейлеру, сюжет фильма затрагивает и Украину.

«Deutsche Welle»